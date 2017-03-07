Крэйг Шекспир утвержден главным тренером "Лестера" до конца сезона

Исполняющий обязанности главного тренера английского футбольного клуба "Лестер" Крэйг Шекспир утвержден в должности наставника команды до конца сезонa, сообщает британское издание The Sun.



Шекспир начал исполнять обязанности главного тренера после увольнения итальянского специалиста Клаудио Раньери. После этого клуб одержал две победы в чемпионате.



По информации издания, владелец клуба Вишай Шривадданапрабха и его сын Айаватт остались довольны игрой команды в последних матчах и приняли решение утвердить Шекспира главным тренером до конца сезона.