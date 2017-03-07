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Крэйг Шекспир утвержден главным тренером "Лестера" до конца сезона

Исполняющий обязанности главного тренера английского футбольного клуба "Лестер" Крэйг Шекспир утвержден в должности наставника команды до конца сезонa, сообщает британское издание The Sun.

Шекспир начал исполнять обязанности главного тренера после увольнения итальянского специалиста Клаудио Раньери. После этого клуб одержал две победы в чемпионате.

По информации издания, владелец клуба Вишай Шривадданапрабха и его сын Айаватт остались довольны игрой команды в последних матчах и приняли решение утвердить Шекспира главным тренером до конца сезона.
Теги: Лестер
Сегодня, 16:32
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№3 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 17:41) #
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Нет повести печальнее в Премьере, чем повесть о Раньери и "Лестере". Не знаю как Шекспир, но Дэниел Крэйг " Лестеру" точно бы пригодился.
Регистрация: 30.08.2008
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 17:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Руководство Лестера " ...не пора ли друзья мои,нам замахнуться на Вильяма (Крейга) ,понимаешь, нашего Шекспира".И замахнулись.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 16:58) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
по-моему правильно Уильям Шекспир
Регистрация: 16.03.2010
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