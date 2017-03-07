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Крэйг Шекспир утвержден главным тренером "Лестера" до конца сезона
Исполняющий обязанности главного тренера английского футбольного клуба "Лестер" Крэйг Шекспир утвержден в должности наставника команды до конца сезонa, сообщает британское издание The Sun.
Шекспир начал исполнять обязанности главного тренера после увольнения итальянского специалиста Клаудио Раньери. После этого клуб одержал две победы в чемпионате.
По информации издания, владелец клуба Вишай Шривадданапрабха и его сын Айаватт остались довольны игрой команды в последних матчах и приняли решение утвердить Шекспира главным тренером до конца сезона.
Шекспир начал исполнять обязанности главного тренера после увольнения итальянского специалиста Клаудио Раньери. После этого клуб одержал две победы в чемпионате.
По информации издания, владелец клуба Вишай Шривадданапрабха и его сын Айаватт остались довольны игрой команды в последних матчах и приняли решение утвердить Шекспира главным тренером до конца сезона.
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