Мигел Мичел возглавил "Малагу"

Бывший главный тренер "Марселя" Мигел Мичел возглавил "Малагу", сообщает официальный сайт испанцев.



Соглашение со специалистом рассчитано на полтора года. Напомним, на данном посту Мичел сменил Марсело Ромеро, который был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.