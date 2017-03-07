Лассана Диарра получил от "Локомотива" документ об урегулировании конфликта

"Локомотив" прислал французскому полузащитнику Лассана Диарра документ, в котором говорится о том, что стороны достигли соглашения об урегулировании конфликта.



"По вашему запросу мы рады подтвердить, что вы и наш клуб достигли соглашения. Желаем вам всего хорошего и удачи в будущем", - говорится в документе с подписью юриста клуба Юрия Зайцева.