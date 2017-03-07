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Лассана Диарра получил от "Локомотива" документ об урегулировании конфликта

"Локомотив" прислал французскому полузащитнику Лассана Диарра документ, в котором говорится о том, что стороны достигли соглашения об урегулировании конфликта.

"По вашему запросу мы рады подтвердить, что вы и наш клуб достигли соглашения. Желаем вам всего хорошего и удачи в будущем", - говорится в документе с подписью юриста клуба Юрия Зайцева.
Теги: Диарра Локомотив
Сегодня, 17:10
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№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 17:15) #
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online

политкорректно
Регистрация: 7.03.2016
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