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"Ювентус" предлагает 30 миллионов евро и Марио Лемина за Корентена Толиссо

"Ювентус" летом хочет заполучить полузащитника "Лиона" Корентена Толиссо, сообщает Corriere dello Sport.

Сообщается, что пока клубы не могут сойтись в цене по футболисту. Туринцы готовы заплатить 30 миллионов евро за 22-летнего француза, однако "ткачи" готовы расстаться с игроком лишь за 40 миллионов. "Ювентус" хочет предложить включить в сделку по Толиссо своего хавбека Марио Лемина.
Теги: Ювентус
Сегодня, 17:31
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№1 Написал: Dragon (Сегодня, 17:34) #
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online
Болеет за:
«Ювентус»
дорого
Регистрация: 28.02.2017
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