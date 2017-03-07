"Ювентус" предлагает 30 миллионов евро и Марио Лемина за Корентена Толиссо

"Ювентус" летом хочет заполучить полузащитника "Лиона" Корентена Толиссо, сообщает Corriere dello Sport.



Сообщается, что пока клубы не могут сойтись в цене по футболисту. Туринцы готовы заплатить 30 миллионов евро за 22-летнего француза, однако "ткачи" готовы расстаться с игроком лишь за 40 миллионов. "Ювентус" хочет предложить включить в сделку по Толиссо своего хавбека Марио Лемина.