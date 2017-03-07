Луис Энрике: если кто-то может нам забить четыре мяча, значит, нам по силам забить ему шесть

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике перед ответным матчем против ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов заявил, что его команда может отыграться со счета 0:4 и пройти дальше.



"На протяжении последних двух недель меня не покидает ощущение, что в матче наступит момент, когда мы окажемся близки к цели. Если кто-то может нам забить четыре мяча, значит, нам по силам забить ему шесть. Результат первого матча однозначен, но это плей-офф, пройдена только половина противостояния. За 95 минут случиться может бесконечно много событий. Надеюсь, все сложится для нас удачно", - цитирует наставника официальный сайт УЕФА.