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Пабло Фонтанельо стал игроком "Ордабасы"

Казахстанский клуб "Ордабасы" объявил о подписании контракта с аргентинским защитником Пабло Фонтанельо.

"Пабло Фонтанельо игрок "Ордабасы", - говорится в официальном Twitter-e казахстанской команды.
Сегодня, 18:11
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№2 Написал: 120220 (Сегодня, 18:20) #
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Болеет за:
«Урал»
Цитата: voron (CSKA)
Урал на него денег не нашёл

Он летом накосячил много, вот Иванов его и не взял. Думаю если надо было деньги нашли.
Регистрация: 29.07.2008
№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 18:17) #
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Болеет за:
ЦСКА
Урал на него денег не нашёл, а какие то " ОРДАБАСЫ " нашли!!! Весёлые у нас клубы в РФПЛ
Регистрация: 10.03.2012
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