Роберт Мак претендует на звание лучшего игрока года в Словакии

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак вошле в шорт-лист номинантов на звание лучшего футболиста Словакии-2016. Имя победителя будет названо на торжественной церемонии 21 марта, сообщает Pravda.sk.



Кандидаты на звание лучшего футболиста Словакии 2016 года: Марек Гамшик ("Наполи", Италия), Матуш Козачик ("Виктория" Плзень, Чехия), Юрай Куцка ("Милан", Италия), Петер Пекарик ("Герта", Германия), Милан Шкриньяр ("Сампдория", Италия), Мартин Шкртел ("Фенербахче", Турция), Владимир Вайсс ("Аль-Гарафа", Катар).