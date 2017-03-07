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Дома в гостях. Как болельщики «Крыльев» потратили сутки на посещение домашнего матча
В динамично меняющейся жизни кое-что всё-таки остаётся постоянным: «Крылья Советов» снова не подготовили поле для возобновления чемпионата России, потому делегация Rusfootball.info добиралась на домашний матч самарцев 8 часов, которые занял путь в Уфу на автобусе, «великодушно» предоставленном клубом для болельщиков.
Саратов не избалован большими матчами, потому на 5-е марта коллега Владимир Кудряшов запланировал поход на игру «Крыльев» и «Локо». Только вот вряд ли он ожидал, что добираться на игру придётся не час, а всю ночь с 4-го на 5-е.
Прошлое лето было временем надежд на нормальное будущее стадиона «Металлург», доживающего своё время в преддверии открытия новой арены. Причины ужасного дренажа были найдены и устранены: воде мешал уходить глиняный слой. С завершением прошлого чемпионата на стадионе начались раскопки, система дренажа была заменена, постелили очередное новое поле. Осенью Йоан Молло зажигал в матче с «Томью» на таком «газоне».
После снежного представления «Спартак» не хотел ехать в Самару, но поехал и проиграл 0:4. Однако Массимо Каррера не сказал ни слова ни о судействе, ни о состоянии поля. Дело не только в том, что итальянец в пример тому же Луческу ведёт себя достойнейшим образом и никогда не жалуется на сторонние обстоятельства: поле на самом деле было нормальным для 1 декабря и в ту пору не уступало в качестве армейскому или казанскому.
Однако затем, такое впечатление, про него вообще забыли. В 2014-м году «Крылья» переносили (это во многом предопределило их единственный вылет) домашний матч вследствие форс-мажора: в ночь на 1 апреля зарядил кошмарный снегопад. О нынешнем переносе игры с «Локомотивом» в Уфу стало известно за 12 (!) дней до её начала.
«Руководство «Крыльев» само к нам обратилось и признало, что подготовку поля к чемпионату клуб провалил», – заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин. Почему так вышло, понятно не очень. По неофициальной информации же, с декабря не был оплачен подогрев поля, зато тёплые полы в коттеджах руководителей клуба наверняка работали исправно. Из официальной имеется только интервью гендиректора Виталия Шашкова: «Мы надеялись, что поле будет в нормальном состоянии. Были проведены все необходимые работы, люди трудились на совесть. В зиму мы ушли поздновато, газон был не в лучшем состоянии. К сожалению, инфраструктура стадиона не позволяет круглый год поддерживать газон в идеальном состоянии. Вот в феврале поле на «Металлурге» поплыло». Председатель совета директоров Шляхтин и финансовый директор Поваров, имеющие в клубе уж никак не меньшее влияние, молчат.
К автобусу мы с коллегами проходили мимо заснеженного поля, на котором уже на следующий день согласно календарю должен был состояться матч. О том, что в начале марта в Самаре будет лежать снег, знали абсолютно все. Но вспомнили о небольших различиях турецкого (там «Крылья» проводили сборы) и самарского климатов, похоже, как раз за 12 дней до матча. Про просьбу об обмене кругами (на «Локомотиве» соперники играли в августе) и говорить не приходится – о такой дальновидности в нашем футболе можно только мечтать. «Томь» согласно календарю 3-го марта должна была принимать «Ростов»! Да, не наоборот, и этот календарь был утверждён и подписан.
«Томь» согласилась сыграть в гостях и второй раз, «Крылья» и «Локо» же с немногочисленными болельщиками попёрлись в Уфу. Юрий Сёмин после матча недоумевал, зачем и для кого проводить такие игры, но для русского футбола, где команды просто встречаются, просто разыгрывают очки и просто разъезжаются – это обыденность. Однако обыденность – не значит норма. Например, Валерий Карпин в своей новой программе на «Матч ТВ» предложил наказывать команды за неготовность поля переносами на арену соперника. Хотя судя по тому, что «Крылья» не обходились без весенних переносов последние 3 сезона в Премьер-лиге – для них это не такое уж наказание.
Наказание понесли болельщики, которые собрались к часу ночи на стадионе «Металлург», а к уфимскому «Нефтянику» после в основном бессонной ночи добрались к 9-ти. В заснеженных кюветах то и дело можно было заметить фуры, не справившиеся с метелью. Счастливый по жизни, но несчастный в ту ночь из-за своих вполне вратарских габаритов коллега Иван Долинин не знал, куда деть свои ноги в тесном автобусе. Те, кому опьяняющего эффекта самой дороги оказалось мало, к утру оказались под воздействием любимых напитков и перед прибытием активно (но неточно) цитировали персонажа некогда популярного ролика про Москву и Уфу (внимание, ненормативная лексика!). Один попытался прикопаться незнакомцу, но получилось так себе. Обратная дорога обещала быть весёлой вне зависимости от исхода игры.
До матча оставалось несколько часов, в течение которых мы смотались в центр города и обратно на стадион, находящийся на отшибе. «Уфа» в выходной день была как-то пустынна для города-миллионника и не очень приветлива из-за метели – весной не пахло. Величественный вид на реку Белая с памятника Салавата Юлаева был окутан туманом, немногочисленные приезжие фоткались с местными достопримечательностями, а открывающий по стране предвыборные штабы Алексей Навальный выкладывал классный вид из окна своей гостиницы, тоже очень красивой.
Но составить впечатление о городе за несколько часов и парочку прокатов по главной улице города невозможно, в отличие от стадиона. Над одной из трибун «Нефтяника», в отличие от полностью открытого «Металлурга», имеется крыша. Увы, именно с неё всегда ведётся трансляция, показывающая противоположную трибуну, пустующую даже на матчах «Уфы».
Журналистам «Нефтяник» мог и понравиться, и наоборот. В небольшом пресс-центре очень проблематично найти розетку, крайне затруднительно работать за ноутбуком. Ложи прессы на матче в принципе не существовало, так как особого смысла поднимать складные столики и садиться на пластиковые кресла не было. Зато журналистам крайне удобно было гонять с трибуны в пресс-центр за чайком-кофейком, а также смотреть там повторы забитых голов – на «Металлурге» путь из ложи прессы в пресс-центр занимает несколько минут, да и то попасть в него можно только после матча.
Первый тайм получился не таким односторонним, как второй, но расположиться за воротами Лории всё равно было правильным решением. Оттуда лучше всего было видно, насколько тяжело было «Крыльям» выходить из-под прессинга без Корниленко, в отличие от Паскуато умеющего цепляться за забросы, и без Молло, который всегда мог удержать мяч, обыграть нескольких человек и отдать точную передачу. Обыгрывать пытался молодой Александр Зуев, держать мяч – его звёздный тёзка Глеб, но качества не хватало всем игрокам «Крыльев».
Много чего не хватало и самарским фанатам: я стоял неподалёку от них и за тайм не услышал ни одной кричалки в поддержку команды. Кто-то с нефанатского сектора пытался организовать перекличку «Вперёд за «Крылья», но фанов больше увлекали призывы совершать действия сексуального характера с «Локо». Оппоненты отвечали призывом делать то же самое с Самарой, причём фанатские сектора делали это в порядке очереди, завершилась перекличка аплодисментами. Также номинальные «хозяева стадиона» пытались лично задеть Сёмина, припомнив название головного убора Юрия Палыча. Как всё это могло воодушевить футболистов, понять мне вряд ли дано.
Самарцы продержались до перерыва, но после него Миранчук, Фернандеш и Ари трижды проявили своё мастерство, которого им не хватало в завершающей стадии атаки. Новая пара центральных защитников Надсон-Гаджибеков посыпалась, в середине «Крылья» уже никак не контролировали ситуацию, в атаке была беспросветность. Как и ожидалось, после отсудившего эмоции зимнего перерыва и ухода Молло, от команды, рвавшей «Спартак», не осталось ничего.
«Локомотив» уверенно победил на классе, Юрий Сёмин имел все поводы для радости, но на пресс-конференции большую часть времени посвятил теме ненужности таких матчей и поблагодарил футболистов за то, что нашли мотивацию играть. Поговорить с журналистами игроки «Локо» сил в себе не нашли. Микст-зона на «Нефтянике» этому не способствовала – она устроена прямо на улице, в 5-ти метрах от дверей клубных автобусов. Так что о послематчевом интервью в дождливый день уфимские коллеги могут не мечтать.
Едва отставив диктофон от Александра Глеба, мы с фотографом Леной Алексеевой ринулись в автобус – все уже были на местах и ждали нас, а нас ждали ещё 7 часов обратной дороги. Коллега Кудряшов пытался смотреть в смартфоне игру «Краснодара» со «Спартаком» и до выезда из окутанной интернетом Уфы застал 2 гола, а в автобусе было неожиданно тихо – видимо, всю энергию болельщики оставили на трибунах, а обсуждать игру любимой, но почти беспомощной команды, совсем не хотелось. Пустоту заполнили 3 хороших фильма, которые включили на автобусном телевизоре.
Путешествие закончилось ровно через сутки после начала: в час ночи автобус прибыл к «Металлургу», откуда народ на такси начал разбредаться по разным концам города. Любители гонять на выезда, конечно, не переведутся, но такая поездка на домашний матч вряд ли сильно понравилась многим. Новый посещённый город - это всегда новые впечатления, но если уж ехать в Уфу, то в следующие выходные – скоро команда Семака примет «Крылья Советов».
Есть весьма приличная вероятность, что команда проведёт в столице Башкортостана 3 матча подряд – такого не позволяет себе даже «Уфа». 6-го марта в твиттере «Крыльев» появилось фото, показывающее, что подготовка поля наконец началась, но никто не может дать гарантии, что оно примет игру с «Ростовом» 18-го числа.
Похожая, но с меньшей долей разгильдяйства и безалаберности, ситуация с переносами игр уже случалась в 2014-м, когда «Крылья» во многом поэтому в первый и пока единственный раз покинули Премьер-лигу. С тех пор стадион «Металлург» покинула значительная часть публики, теперь его покидает и команда. Чуть больше чем через год в Самаре сборная России сыграет свой 3-й и решающий матч на домашнем чемпионате мира, но некая Диана Шурыгина обсуждается в универах больше всех футболистов вместе взятых, Виталий Мутко предлагает наказывать клубы за маленькую посещаемость, Василий Уткин делает программное заявление о том, что мы просрали время для развития футбола, а самарские болельщики сделали то же самое с 15-ю часами жизни, затраченными на дорогу на домашний матч и обратно.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Саратов не избалован большими матчами, потому на 5-е марта коллега Владимир Кудряшов запланировал поход на игру «Крыльев» и «Локо». Только вот вряд ли он ожидал, что добираться на игру придётся не час, а всю ночь с 4-го на 5-е.
Прошлое лето было временем надежд на нормальное будущее стадиона «Металлург», доживающего своё время в преддверии открытия новой арены. Причины ужасного дренажа были найдены и устранены: воде мешал уходить глиняный слой. С завершением прошлого чемпионата на стадионе начались раскопки, система дренажа была заменена, постелили очередное новое поле. Осенью Йоан Молло зажигал в матче с «Томью» на таком «газоне».
После снежного представления «Спартак» не хотел ехать в Самару, но поехал и проиграл 0:4. Однако Массимо Каррера не сказал ни слова ни о судействе, ни о состоянии поля. Дело не только в том, что итальянец в пример тому же Луческу ведёт себя достойнейшим образом и никогда не жалуется на сторонние обстоятельства: поле на самом деле было нормальным для 1 декабря и в ту пору не уступало в качестве армейскому или казанскому.
Однако затем, такое впечатление, про него вообще забыли. В 2014-м году «Крылья» переносили (это во многом предопределило их единственный вылет) домашний матч вследствие форс-мажора: в ночь на 1 апреля зарядил кошмарный снегопад. О нынешнем переносе игры с «Локомотивом» в Уфу стало известно за 12 (!) дней до её начала.
«Руководство «Крыльев» само к нам обратилось и признало, что подготовку поля к чемпионату клуб провалил», – заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин. Почему так вышло, понятно не очень. По неофициальной информации же, с декабря не был оплачен подогрев поля, зато тёплые полы в коттеджах руководителей клуба наверняка работали исправно. Из официальной имеется только интервью гендиректора Виталия Шашкова: «Мы надеялись, что поле будет в нормальном состоянии. Были проведены все необходимые работы, люди трудились на совесть. В зиму мы ушли поздновато, газон был не в лучшем состоянии. К сожалению, инфраструктура стадиона не позволяет круглый год поддерживать газон в идеальном состоянии. Вот в феврале поле на «Металлурге» поплыло». Председатель совета директоров Шляхтин и финансовый директор Поваров, имеющие в клубе уж никак не меньшее влияние, молчат.
(слева направо: Виталий Шашков, Дмитрий Шляхтин, Игорь Поваров)
К автобусу мы с коллегами проходили мимо заснеженного поля, на котором уже на следующий день согласно календарю должен был состояться матч. О том, что в начале марта в Самаре будет лежать снег, знали абсолютно все. Но вспомнили о небольших различиях турецкого (там «Крылья» проводили сборы) и самарского климатов, похоже, как раз за 12 дней до матча. Про просьбу об обмене кругами (на «Локомотиве» соперники играли в августе) и говорить не приходится – о такой дальновидности в нашем футболе можно только мечтать. «Томь» согласно календарю 3-го марта должна была принимать «Ростов»! Да, не наоборот, и этот календарь был утверждён и подписан.
«Томь» согласилась сыграть в гостях и второй раз, «Крылья» и «Локо» же с немногочисленными болельщиками попёрлись в Уфу. Юрий Сёмин после матча недоумевал, зачем и для кого проводить такие игры, но для русского футбола, где команды просто встречаются, просто разыгрывают очки и просто разъезжаются – это обыденность. Однако обыденность – не значит норма. Например, Валерий Карпин в своей новой программе на «Матч ТВ» предложил наказывать команды за неготовность поля переносами на арену соперника. Хотя судя по тому, что «Крылья» не обходились без весенних переносов последние 3 сезона в Премьер-лиге – для них это не такое уж наказание.
Наказание понесли болельщики, которые собрались к часу ночи на стадионе «Металлург», а к уфимскому «Нефтянику» после в основном бессонной ночи добрались к 9-ти. В заснеженных кюветах то и дело можно было заметить фуры, не справившиеся с метелью. Счастливый по жизни, но несчастный в ту ночь из-за своих вполне вратарских габаритов коллега Иван Долинин не знал, куда деть свои ноги в тесном автобусе. Те, кому опьяняющего эффекта самой дороги оказалось мало, к утру оказались под воздействием любимых напитков и перед прибытием активно (но неточно) цитировали персонажа некогда популярного ролика про Москву и Уфу (внимание, ненормативная лексика!). Один попытался прикопаться незнакомцу, но получилось так себе. Обратная дорога обещала быть весёлой вне зависимости от исхода игры.
До матча оставалось несколько часов, в течение которых мы смотались в центр города и обратно на стадион, находящийся на отшибе. «Уфа» в выходной день была как-то пустынна для города-миллионника и не очень приветлива из-за метели – весной не пахло. Величественный вид на реку Белая с памятника Салавата Юлаева был окутан туманом, немногочисленные приезжие фоткались с местными достопримечательностями, а открывающий по стране предвыборные штабы Алексей Навальный выкладывал классный вид из окна своей гостиницы, тоже очень красивой.
Но составить впечатление о городе за несколько часов и парочку прокатов по главной улице города невозможно, в отличие от стадиона. Над одной из трибун «Нефтяника», в отличие от полностью открытого «Металлурга», имеется крыша. Увы, именно с неё всегда ведётся трансляция, показывающая противоположную трибуну, пустующую даже на матчах «Уфы».
Журналистам «Нефтяник» мог и понравиться, и наоборот. В небольшом пресс-центре очень проблематично найти розетку, крайне затруднительно работать за ноутбуком. Ложи прессы на матче в принципе не существовало, так как особого смысла поднимать складные столики и садиться на пластиковые кресла не было. Зато журналистам крайне удобно было гонять с трибуны в пресс-центр за чайком-кофейком, а также смотреть там повторы забитых голов – на «Металлурге» путь из ложи прессы в пресс-центр занимает несколько минут, да и то попасть в него можно только после матча.
Первый тайм получился не таким односторонним, как второй, но расположиться за воротами Лории всё равно было правильным решением. Оттуда лучше всего было видно, насколько тяжело было «Крыльям» выходить из-под прессинга без Корниленко, в отличие от Паскуато умеющего цепляться за забросы, и без Молло, который всегда мог удержать мяч, обыграть нескольких человек и отдать точную передачу. Обыгрывать пытался молодой Александр Зуев, держать мяч – его звёздный тёзка Глеб, но качества не хватало всем игрокам «Крыльев».
Много чего не хватало и самарским фанатам: я стоял неподалёку от них и за тайм не услышал ни одной кричалки в поддержку команды. Кто-то с нефанатского сектора пытался организовать перекличку «Вперёд за «Крылья», но фанов больше увлекали призывы совершать действия сексуального характера с «Локо». Оппоненты отвечали призывом делать то же самое с Самарой, причём фанатские сектора делали это в порядке очереди, завершилась перекличка аплодисментами. Также номинальные «хозяева стадиона» пытались лично задеть Сёмина, припомнив название головного убора Юрия Палыча. Как всё это могло воодушевить футболистов, понять мне вряд ли дано.
Самарцы продержались до перерыва, но после него Миранчук, Фернандеш и Ари трижды проявили своё мастерство, которого им не хватало в завершающей стадии атаки. Новая пара центральных защитников Надсон-Гаджибеков посыпалась, в середине «Крылья» уже никак не контролировали ситуацию, в атаке была беспросветность. Как и ожидалось, после отсудившего эмоции зимнего перерыва и ухода Молло, от команды, рвавшей «Спартак», не осталось ничего.
«Локомотив» уверенно победил на классе, Юрий Сёмин имел все поводы для радости, но на пресс-конференции большую часть времени посвятил теме ненужности таких матчей и поблагодарил футболистов за то, что нашли мотивацию играть. Поговорить с журналистами игроки «Локо» сил в себе не нашли. Микст-зона на «Нефтянике» этому не способствовала – она устроена прямо на улице, в 5-ти метрах от дверей клубных автобусов. Так что о послематчевом интервью в дождливый день уфимские коллеги могут не мечтать.
Едва отставив диктофон от Александра Глеба, мы с фотографом Леной Алексеевой ринулись в автобус – все уже были на местах и ждали нас, а нас ждали ещё 7 часов обратной дороги. Коллега Кудряшов пытался смотреть в смартфоне игру «Краснодара» со «Спартаком» и до выезда из окутанной интернетом Уфы застал 2 гола, а в автобусе было неожиданно тихо – видимо, всю энергию болельщики оставили на трибунах, а обсуждать игру любимой, но почти беспомощной команды, совсем не хотелось. Пустоту заполнили 3 хороших фильма, которые включили на автобусном телевизоре.
Путешествие закончилось ровно через сутки после начала: в час ночи автобус прибыл к «Металлургу», откуда народ на такси начал разбредаться по разным концам города. Любители гонять на выезда, конечно, не переведутся, но такая поездка на домашний матч вряд ли сильно понравилась многим. Новый посещённый город - это всегда новые впечатления, но если уж ехать в Уфу, то в следующие выходные – скоро команда Семака примет «Крылья Советов».
Есть весьма приличная вероятность, что команда проведёт в столице Башкортостана 3 матча подряд – такого не позволяет себе даже «Уфа». 6-го марта в твиттере «Крыльев» появилось фото, показывающее, что подготовка поля наконец началась, но никто не может дать гарантии, что оно примет игру с «Ростовом» 18-го числа.
Похожая, но с меньшей долей разгильдяйства и безалаберности, ситуация с переносами игр уже случалась в 2014-м, когда «Крылья» во многом поэтому в первый и пока единственный раз покинули Премьер-лигу. С тех пор стадион «Металлург» покинула значительная часть публики, теперь его покидает и команда. Чуть больше чем через год в Самаре сборная России сыграет свой 3-й и решающий матч на домашнем чемпионате мира, но некая Диана Шурыгина обсуждается в универах больше всех футболистов вместе взятых, Виталий Мутко предлагает наказывать клубы за маленькую посещаемость, Василий Уткин делает программное заявление о том, что мы просрали время для развития футбола, а самарские болельщики сделали то же самое с 15-ю часами жизни, затраченными на дорогу на домашний матч и обратно.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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