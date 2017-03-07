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22:15
Превью. 25 тур. ФНЛ
Превью. 25 тур. ФНЛ
22:05
Андрей Бутенко: футбольная специфика требует от судейства учитывать пожелания руководителей команд и игроков (3)
Андрей Бутенко: футбольная специфика требует от судейства учитывать пожелания руководителей команд и игроков (3)
20:18
Александр Егоров: пусть Гончаренко лучше тренирует своих игроков, а мою работу оценивает мой руководитель (15)
Александр Егоров: пусть Гончаренко лучше тренирует своих игроков, а мою работу оценивает мой руководитель (15)
20:09
Константин Емельянов: может, кому-то зарплату недодали, но ребята решили лететь в Красноярск (1)
Константин Емельянов: может, кому-то зарплату недодали, но ребята решили лететь в Красноярск (1)
18:43
Сергей Прядкин: если "Спартак" будет играть за Суперкубок, то матч пройдет на "Локомотиве" (15)
Сергей Прядкин: если "Спартак" будет играть за Суперкубок, то матч пройдет на "Локомотиве" (15)
18:05
Луис Энрике: если кто-то может нам забить четыре мяча, значит, нам по силам забить ему шесть (1)
Луис Энрике: если кто-то может нам забить четыре мяча, значит, нам по силам забить ему шесть (1)
15:59
Виталий Мутко: когда "Локомотив" играет при 1,5 тысячах зрителей - это не уровень премьер-лиги (20)
Виталий Мутко: когда "Локомотив" играет при 1,5 тысячах зрителей - это не уровень премьер-лиги (20)
Превью. 25 тур. ФНЛ
Зима прошла! Встречай весну и футбол! В Международный женский день стартует вторая часть сезона. Надеемся, что команды ФНЛ не испортят праздник женщинам, уведя от них мужчин на стадионы.
"Енисей" – "Луч-Энергия"
Испытывающий финансовые трудности Владивосток отправится в Хабаровск в немного приподнятом настроении. Игрокам "Луча-Энергии" сегодня перечислили первые долги по зарплате. Однако ведущий борьбу за попадание в четвёрку и ни разу не проигравший в основное время на Кубке ФНЛ "Енисей" является явным фаворитом встречи. Поэтому смело можно ставить на успех хозяев.
"Мордовия" – "Сибирь"
"Мордовия" провела дома 11 встреч (+2,=4,-5,11:15). Следует отметить, что три последних домашних матча саранцы проиграли с общим счётом 1:8. Новосибирцы в гостях выступали 12 раз (+1,=4,-7,9:20). Отметим также, что сибиряки не набирали очков в последних 6 выездных поединках подряд. В первом дивизионе команды провели между собой 9 матчей, и ни разу не сыграли вничью: 2 победы у "Мордовии", 7 – у "Сибири", при соотношении мячей 23:11 в пользу новосибирцев.
"Тюмень" – "Спартак-2"
В первом круге получился игра этих команд изобиловала опасными моментами. В итоге, "Тюмень" с минимальным перевесом (3:2) одержала победу. На сей раз, расклад сил в пользу юных "спартаковцев". Однако это только мнение букмекеров. Оно основывается на том, что "красно-белые" покажут свою лучшую игру в первом официальном матче нового главного тренера Дмитрия Гунько. Если он решит воспользоваться силами игроков "главного Спартака": Джикией, Селихова, Макеева, Ананидзе, которые заявлены за вторую команду, то никакие Мамтовы "Тюмени" не помогут. С другой стороны, "горожане" играют дома. Во-вторых, им необходимо набирать очки, дабы скорее обезопасить себя от зоны вылета. Поэтому ряд специалистов склонен считать, что хозяева смогут взять три результативных балла. В итоге, данная встреча не рекомендуется для ставок консервативным игрокам букмекерского рынка.
"Сокол" – "Тамбов"
Саратовцы провели дома 10 встреч(+3,=3,-4,10:16). Пришла, наверное, пора воспользоваться тем, что большинство поединков второго этапа "Сокол"
проведёт на домашней арене, а болельщикам, просто необходимо, поверить в команду и поддержать её. Кто, если не вы? Тем более, что турнирные показатели тамбовчан в играх в гостях почти такие же, как и у саратовцев. В 11 играх у команды +3,=3,-5,7:13. В первом дивизионе в первом круге команды встретились первый раз. А вот в двух матчах во второй лиге оба раза побеждал "Сокол": 5:0 дома и 2:1 в гостях.
"Шинник" – "Тосно"
"Шинник" продолжает испытывать финансовые трудности, но в тоже время, находится в двух очках от зоны стыковых матчей. Учитывая нехватку денежных средств, ярославцы не будут стремиться к попаданию в заветную четвёрку, уж так у нас устроен ФНЛ. В тоже время "Тосно" намерены оказаться в РФПЛ уже этим летом. И все шансы на три очка и очередной шаг к достижению своей цели у "лесников" имеются.
"Нефтехимик" – "Зенит-2"
В первом круге команды сыграли результативную ничью (2:2). На сей раз гости являются явными фаворитами. Причина тому проста - "Нефтехимик" собрался вылетать в вряд татарстанскую команду уже что-то спасет.
"Балтика" – "Волгарь"
Обе команды провели "перестройку". Однако она оказалась полярной. В калининградский клуб пришли опытные ребята под руководством Игоря Черевченко. Астраханцы понадеялись на молодых и перспективных. История подсказывает, что побеждает обычно "сплав опыта и молодости". Но если всё соединение имеет ярко выраженную структуру, то кто возьмёт три очка?
"Кубань" – "Химки"
Судья встречи Олег Соколов в текущем первенстве провёл 8 матчей. В них он предъявил футболистам 42 "горчичника" (поровну в обе стороны), удалил одного игрока в составе команды гостей. Футболисты "Химок" уже дважды выступали в этом чемпионата в матчах, где главным арбитром был воронежец. При его судействе подмосковный клуб в гостях проиграл "Нефтехимику" 0:1, а дома с таким же счётом обыграл "Спартак-2".
"Динамо-Москва" – "Спартак-Нальчик"
Московское "Динамо" в отличие от большинства команд второго по значимости дивизиона не принимали участие в Кубке ФНЛ. Подготовка к оставшейся части сезона для "бело-голубых" началась с того, что окончательно была сформирована цель – выход в РФПЛ. Для достижения этой цели были предложены определенные условия Кириллу Панченко. При этом уровень этих условий оказался на порядок выше, нежели в ЦСКА.
В итоге, динамовцам удалось сохранить лучшего бомбардира ФНЛ у себя. Очевидно, что подобное формирование команды с уверенностью позволяет смотреть игрокам "Динамо" в будущее, которое обещает стать благоприятным.
"Факел" – "СКА-Хабаровск"
Центральная встреча тура. Воронеж получает шанс уцепиться за отходящий поезд "стыковые матчи". Поражение в предстоящей игре практически наверняка отбросит их от ведущих четырёх позиций. Хабаровск должен доказать, что уход Григоряна в "Анжи" - это не катастрофа. Андрей Гордеев смог сохранить костяк команды, добавил точечное усиление (Рылов и Астафьев) и наверняка рассчитывает на успех в дебютной официальной игре. Будет интересно понаблюдать за этой встречей.
Константин Лицин.
"Енисей" – "Луч-Энергия"
Испытывающий финансовые трудности Владивосток отправится в Хабаровск в немного приподнятом настроении. Игрокам "Луча-Энергии" сегодня перечислили первые долги по зарплате. Однако ведущий борьбу за попадание в четвёрку и ни разу не проигравший в основное время на Кубке ФНЛ "Енисей" является явным фаворитом встречи. Поэтому смело можно ставить на успех хозяев.
"Мордовия" – "Сибирь"
"Мордовия" провела дома 11 встреч (+2,=4,-5,11:15). Следует отметить, что три последних домашних матча саранцы проиграли с общим счётом 1:8. Новосибирцы в гостях выступали 12 раз (+1,=4,-7,9:20). Отметим также, что сибиряки не набирали очков в последних 6 выездных поединках подряд. В первом дивизионе команды провели между собой 9 матчей, и ни разу не сыграли вничью: 2 победы у "Мордовии", 7 – у "Сибири", при соотношении мячей 23:11 в пользу новосибирцев.
"Тюмень" – "Спартак-2"
В первом круге получился игра этих команд изобиловала опасными моментами. В итоге, "Тюмень" с минимальным перевесом (3:2) одержала победу. На сей раз, расклад сил в пользу юных "спартаковцев". Однако это только мнение букмекеров. Оно основывается на том, что "красно-белые" покажут свою лучшую игру в первом официальном матче нового главного тренера Дмитрия Гунько. Если он решит воспользоваться силами игроков "главного Спартака": Джикией, Селихова, Макеева, Ананидзе, которые заявлены за вторую команду, то никакие Мамтовы "Тюмени" не помогут. С другой стороны, "горожане" играют дома. Во-вторых, им необходимо набирать очки, дабы скорее обезопасить себя от зоны вылета. Поэтому ряд специалистов склонен считать, что хозяева смогут взять три результативных балла. В итоге, данная встреча не рекомендуется для ставок консервативным игрокам букмекерского рынка.
"Сокол" – "Тамбов"
Саратовцы провели дома 10 встреч(+3,=3,-4,10:16). Пришла, наверное, пора воспользоваться тем, что большинство поединков второго этапа "Сокол"
проведёт на домашней арене, а болельщикам, просто необходимо, поверить в команду и поддержать её. Кто, если не вы? Тем более, что турнирные показатели тамбовчан в играх в гостях почти такие же, как и у саратовцев. В 11 играх у команды +3,=3,-5,7:13. В первом дивизионе в первом круге команды встретились первый раз. А вот в двух матчах во второй лиге оба раза побеждал "Сокол": 5:0 дома и 2:1 в гостях.
"Шинник" – "Тосно"
"Шинник" продолжает испытывать финансовые трудности, но в тоже время, находится в двух очках от зоны стыковых матчей. Учитывая нехватку денежных средств, ярославцы не будут стремиться к попаданию в заветную четвёрку, уж так у нас устроен ФНЛ. В тоже время "Тосно" намерены оказаться в РФПЛ уже этим летом. И все шансы на три очка и очередной шаг к достижению своей цели у "лесников" имеются.
"Нефтехимик" – "Зенит-2"
В первом круге команды сыграли результативную ничью (2:2). На сей раз гости являются явными фаворитами. Причина тому проста - "Нефтехимик" собрался вылетать в вряд татарстанскую команду уже что-то спасет.
"Балтика" – "Волгарь"
Обе команды провели "перестройку". Однако она оказалась полярной. В калининградский клуб пришли опытные ребята под руководством Игоря Черевченко. Астраханцы понадеялись на молодых и перспективных. История подсказывает, что побеждает обычно "сплав опыта и молодости". Но если всё соединение имеет ярко выраженную структуру, то кто возьмёт три очка?
"Кубань" – "Химки"
Судья встречи Олег Соколов в текущем первенстве провёл 8 матчей. В них он предъявил футболистам 42 "горчичника" (поровну в обе стороны), удалил одного игрока в составе команды гостей. Футболисты "Химок" уже дважды выступали в этом чемпионата в матчах, где главным арбитром был воронежец. При его судействе подмосковный клуб в гостях проиграл "Нефтехимику" 0:1, а дома с таким же счётом обыграл "Спартак-2".
"Динамо-Москва" – "Спартак-Нальчик"
Московское "Динамо" в отличие от большинства команд второго по значимости дивизиона не принимали участие в Кубке ФНЛ. Подготовка к оставшейся части сезона для "бело-голубых" началась с того, что окончательно была сформирована цель – выход в РФПЛ. Для достижения этой цели были предложены определенные условия Кириллу Панченко. При этом уровень этих условий оказался на порядок выше, нежели в ЦСКА.
В итоге, динамовцам удалось сохранить лучшего бомбардира ФНЛ у себя. Очевидно, что подобное формирование команды с уверенностью позволяет смотреть игрокам "Динамо" в будущее, которое обещает стать благоприятным.
"Факел" – "СКА-Хабаровск"
Центральная встреча тура. Воронеж получает шанс уцепиться за отходящий поезд "стыковые матчи". Поражение в предстоящей игре практически наверняка отбросит их от ведущих четырёх позиций. Хабаровск должен доказать, что уход Григоряна в "Анжи" - это не катастрофа. Андрей Гордеев смог сохранить костяк команды, добавил точечное усиление (Рылов и Астафьев) и наверняка рассчитывает на успех в дебютной официальной игре. Будет интересно понаблюдать за этой встречей.
Константин Лицин.
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