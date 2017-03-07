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Превью. 25 тур. ФНЛ

Превью. 25 тур. ФНЛ Зима прошла! Встречай весну и футбол! В Международный женский день стартует вторая часть сезона. Надеемся, что команды ФНЛ не испортят праздник женщинам, уведя от них мужчин на стадионы.

"Енисей" – "Луч-Энергия"

Испытывающий финансовые трудности Владивосток отправится в Хабаровск в немного приподнятом настроении. Игрокам "Луча-Энергии" сегодня перечислили первые долги по зарплате. Однако ведущий борьбу за попадание в четвёрку и ни разу не проигравший в основное время на Кубке ФНЛ "Енисей" является явным фаворитом встречи. Поэтому смело можно ставить на успех хозяев.

"Мордовия" – "Сибирь"

"Мордовия" провела дома 11 встреч (+2,=4,-5,11:15). Следует отметить, что три последних домашних матча саранцы проиграли с общим счётом 1:8. Новосибирцы в гостях выступали 12 раз (+1,=4,-7,9:20). Отметим также, что сибиряки не набирали очков в последних 6 выездных поединках подряд. В первом дивизионе команды провели между собой 9 матчей, и ни разу не сыграли вничью: 2 победы у "Мордовии", 7 – у "Сибири", при соотношении мячей 23:11 в пользу новосибирцев.

"Тюмень" – "Спартак-2"

В первом круге получился игра этих команд изобиловала опасными моментами. В итоге, "Тюмень" с минимальным перевесом (3:2) одержала победу. На сей раз, расклад сил в пользу юных "спартаковцев". Однако это только мнение букмекеров. Оно основывается на том, что "красно-белые" покажут свою лучшую игру в первом официальном матче нового главного тренера Дмитрия Гунько. Если он решит воспользоваться силами игроков "главного Спартака": Джикией, Селихова, Макеева, Ананидзе, которые заявлены за вторую команду, то никакие Мамтовы "Тюмени" не помогут. С другой стороны, "горожане" играют дома. Во-вторых, им необходимо набирать очки, дабы скорее обезопасить себя от зоны вылета. Поэтому ряд специалистов склонен считать, что хозяева смогут взять три результативных балла. В итоге, данная встреча не рекомендуется для ставок консервативным игрокам букмекерского рынка.

"Сокол" – "Тамбов"

Саратовцы провели дома 10 встреч(+3,=3,-4,10:16). Пришла, наверное, пора воспользоваться тем, что большинство поединков второго этапа "Сокол"

проведёт на домашней арене, а болельщикам, просто необходимо, поверить в команду и поддержать её. Кто, если не вы? Тем более, что турнирные показатели тамбовчан в играх в гостях почти такие же, как и у саратовцев. В 11 играх у команды +3,=3,-5,7:13. В первом дивизионе в первом круге команды встретились первый раз. А вот в двух матчах во второй лиге оба раза побеждал "Сокол": 5:0 дома и 2:1 в гостях.

"Шинник" – "Тосно"

"Шинник" продолжает испытывать финансовые трудности, но в тоже время, находится в двух очках от зоны стыковых матчей. Учитывая нехватку денежных средств, ярославцы не будут стремиться к попаданию в заветную четвёрку, уж так у нас устроен ФНЛ. В тоже время "Тосно" намерены оказаться в РФПЛ уже этим летом. И все шансы на три очка и очередной шаг к достижению своей цели у "лесников" имеются.

"Нефтехимик" – "Зенит-2"

В первом круге команды сыграли результативную ничью (2:2). На сей раз гости являются явными фаворитами. Причина тому проста - "Нефтехимик" собрался вылетать в вряд татарстанскую команду уже что-то спасет.

"Балтика" – "Волгарь"

Обе команды провели "перестройку". Однако она оказалась полярной. В калининградский клуб пришли опытные ребята под руководством Игоря Черевченко. Астраханцы понадеялись на молодых и перспективных. История подсказывает, что побеждает обычно "сплав опыта и молодости". Но если всё соединение имеет ярко выраженную структуру, то кто возьмёт три очка?

"Кубань" – "Химки"

Судья встречи Олег Соколов в текущем первенстве провёл 8 матчей. В них он предъявил футболистам 42 "горчичника" (поровну в обе стороны), удалил одного игрока в составе команды гостей. Футболисты "Химок" уже дважды выступали в этом чемпионата в матчах, где главным арбитром был воронежец. При его судействе подмосковный клуб в гостях проиграл "Нефтехимику" 0:1, а дома с таким же счётом обыграл "Спартак-2".

"Динамо-Москва" – "Спартак-Нальчик"

Московское "Динамо" в отличие от большинства команд второго по значимости дивизиона не принимали участие в Кубке ФНЛ. Подготовка к оставшейся части сезона для "бело-голубых" началась с того, что окончательно была сформирована цель – выход в РФПЛ. Для достижения этой цели были предложены определенные условия Кириллу Панченко. При этом уровень этих условий оказался на порядок выше, нежели в ЦСКА.

В итоге, динамовцам удалось сохранить лучшего бомбардира ФНЛ у себя. Очевидно, что подобное формирование команды с уверенностью позволяет смотреть игрокам "Динамо" в будущее, которое обещает стать благоприятным.

"Факел" – "СКА-Хабаровск"

Центральная встреча тура. Воронеж получает шанс уцепиться за отходящий поезд "стыковые матчи". Поражение в предстоящей игре практически наверняка отбросит их от ведущих четырёх позиций. Хабаровск должен доказать, что уход Григоряна в "Анжи" - это не катастрофа. Андрей Гордеев смог сохранить костяк команды, добавил точечное усиление (Рылов и Астафьев) и наверняка рассчитывает на успех в дебютной официальной игре. Будет интересно понаблюдать за этой встречей.

Константин Лицин.
Сегодня, 22:15
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