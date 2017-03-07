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"Арсенал" - "Бавария": Санчес и Рибери сыграют с первых минут

Стал известен стартовый состав "Баварии" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Арсенала".

"Бавария": Нойер, Рафинья, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Алонсо, Видаль, Алькантара, Роббен, Рибери, Левандовски.

"Арсенал": Оспина, Бельерин, Косельни, Мустафи, Монреаль, Джака, Рэмси, Уолкотт, Окслейд-Чемберлен, Уэлбек, Алексис.
Теги: Арсенал Бавария
Сегодня, 22:17
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