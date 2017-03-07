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В Италии полиция арестовала 26 болельщиков за торговлю наркотиками на стадионе

Полиция Италии в ходе операции по противодействию футбольному хулиганству арестовала 26 болельщиков, занимавшихся торговлей наркотиками прямо на стадионе в Бергамо и его окрестностях, сообщает ANSA.

В результате расследования удалось выяснить, что группа агрессивно настроенных болельщиков, преимущественно клуба Серии А "Аталанта", распространяла и принимала кокаин прежде, чем устраивать столкновения и беспорядки на стадионе после матчей. Всего 11 фанатов взяты под охрану, остальным назначены домашние аресты.
Сегодня, 22:21
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:37) #
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Болеет за:
«Локомотив»
В результате расследования удалось выяснить, что группа агрессивно настроенных болельщиков, преимущественно клуба Серии А "Аталанта", распространяла и принимала кокаин прежде, чем устраивать столкновения и беспорядки

Не, ну так-то все правильно, делу время а потехе час. smile


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a.D.t.S
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