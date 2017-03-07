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22:15
Превью. 25 тур. ФНЛ
Превью. 25 тур. ФНЛ
22:05
Андрей Бутенко: футбольная специфика требует от судейства учитывать пожелания руководителей команд и игроков (3)
Андрей Бутенко: футбольная специфика требует от судейства учитывать пожелания руководителей команд и игроков (3)
20:18
Александр Егоров: пусть Гончаренко лучше тренирует своих игроков, а мою работу оценивает мой руководитель (15)
Александр Егоров: пусть Гончаренко лучше тренирует своих игроков, а мою работу оценивает мой руководитель (15)
20:09
Константин Емельянов: может, кому-то зарплату недодали, но ребята решили лететь в Красноярск (1)
Константин Емельянов: может, кому-то зарплату недодали, но ребята решили лететь в Красноярск (1)
18:43
Сергей Прядкин: если "Спартак" будет играть за Суперкубок, то матч пройдет на "Локомотиве" (15)
Сергей Прядкин: если "Спартак" будет играть за Суперкубок, то матч пройдет на "Локомотиве" (15)
18:05
Луис Энрике: если кто-то может нам забить четыре мяча, значит, нам по силам забить ему шесть (1)
Луис Энрике: если кто-то может нам забить четыре мяча, значит, нам по силам забить ему шесть (1)
15:59
Виталий Мутко: когда "Локомотив" играет при 1,5 тысячах зрителей - это не уровень премьер-лиги (20)
Виталий Мутко: когда "Локомотив" играет при 1,5 тысячах зрителей - это не уровень премьер-лиги (20)
В Италии полиция арестовала 26 болельщиков за торговлю наркотиками на стадионе
Полиция Италии в ходе операции по противодействию футбольному хулиганству арестовала 26 болельщиков, занимавшихся торговлей наркотиками прямо на стадионе в Бергамо и его окрестностях, сообщает ANSA.
В результате расследования удалось выяснить, что группа агрессивно настроенных болельщиков, преимущественно клуба Серии А "Аталанта", распространяла и принимала кокаин прежде, чем устраивать столкновения и беспорядки на стадионе после матчей. Всего 11 фанатов взяты под охрану, остальным назначены домашние аресты.
В результате расследования удалось выяснить, что группа агрессивно настроенных болельщиков, преимущественно клуба Серии А "Аталанта", распространяла и принимала кокаин прежде, чем устраивать столкновения и беспорядки на стадионе после матчей. Всего 11 фанатов взяты под охрану, остальным назначены домашние аресты.
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