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Сергей Галицкий: вот этот стадион победил, посмотрите
Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий прокомментировал результаты конкурса на звание лучшего стадиона 2016 года.
Арена "Краснодар" стала третьей по итогам голосования жюри. Победитель конкурса стал английский "Лондон Стэдиум". Второе место занял стадион "Бешикташа". Жюри было составлено из пяти архитекторов.
"Вот этот стадион победил, посмотрите", – написал Галицкий в твиттере. Позднее он удалил свое сообщение.
Арена "Краснодар" стала третьей по итогам голосования жюри. Победитель конкурса стал английский "Лондон Стэдиум". Второе место занял стадион "Бешикташа". Жюри было составлено из пяти архитекторов.
"Вот этот стадион победил, посмотрите", – написал Галицкий в твиттере. Позднее он удалил свое сообщение.
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