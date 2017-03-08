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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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Болельщики встретили "Манчестер Юнайтед" в Ростове, Жозе Моуринью раздал автографы (видео)

Делегация "Манчестер Юнайтед", как уже сообщалось, прилетела в Ростов-на-Дону. 9 марта подопечные Жозе Моуринью на стадионе "Олимп-2" сыграют с "Ростовом" первый матч 1/8 финала Лиги Европы.

Как сообщает "Блокнот", все футболисты были в теплых клубных куртках. Игроки не останавливаясь пробегали вдоль клубного автобуса, заходили в него и занимали свои места. Огромная толпа из тысячи фанатов, собравшаяся встречать своих кумиров, окружила ростовский аэропорт. Некоторые пытались прорваться через полицейское оцепление, но большинство просто скандировали фамилии и имена звездных игроков.

Единственным, кто подошел к фанатам, оказался главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью. Другая звезда "МЮ" Златан Ибрагимович лишь помахал ростовчанам рукой. Под бурные аплодисменты автобус с командой отправился в гостиницу. Там его ждали больше сотни человек.

Теги: Манчестер Юнайтед Моуринью Ростов
Сегодня, 01:03
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