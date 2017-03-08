Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Серхио Рамос: "Реалу" было трудно, но мы держались вместе

Защитник "Реала" Серхио Рамос прокомментировал победу команды над "Наполи" (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На счет 30-летнего испанца было записано два гола.

"Это был мой сотый матч в Лиге чемпионов, и я очень хотел помочь команде голом в сложный момент. Нам было трудно, но мы держались вместе.

Иногда все просто идет не так, как ты рассчитывал. Эта игра дала много пищи для анализа, особенно первый тайм. Я счастлив, что мы прошли дальше, но мы должны тщательно разобрать наши ошибки", - цитирует Рамоса официальный сайт УЕФА.
Теги: Рамос Реал
Сегодня, 01:26
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.