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Арсен Венгер: трудно объяснить, что сегодня произошло

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер дал комментарий после поражения от "Баварии" (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"По моим ощущениям, мы начали так, как хотели. Трудно объяснить, что произошло.

Моя команда очень старалась и здорово играла, но когда остаешься вдесятером и надо забивать четыре мяча, в голове у игроков проносится мысль, что это невозможно", - цитирует Венгера официальный сайт УЕФА.
Теги: Венгер Арсенал
Сегодня, 01:55
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