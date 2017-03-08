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Арсен Венгер: нам очень не повезло с арбитром, вторая половина матча была испорчена

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подверг критике греческого арбитра Анастасиоса Сидиропулоса за его решения в матче плей-офф Лиги чемпионов с "Баварией" (1:5).

– Ужасный вечер для вас во всех смыслах.

– Да, в этом матче были разные моменты, но я считаю, что мы показывали ту игру, которую и планировали до матча.

Нам очень сильно не повезло с некоторыми решениями арбитров, многие из которых я не понимаю. Мы вели 1:0. На Уолкотте был 100-процентный пенальти. Левандовски был в офсайде, а мы получаем пенальти в свои ворота, и судья еще и удаляет Косьелни.

После этого нам было очень сложно довести матч до конца. Вообще мне сложно понять решение судей. Но все равно моя команда показала самоотдачу в этом матче и хорошую игру.

– Мы видели, что вы разозлились на арбитров. Мы тоже не поняли, как желтая карточка для Косьелни превратилась в красную. Но это был ключевой момент для вас сегодня?

– Да, конечно. Когда ты остаешься вдесятером и тебе надо забить 4 гола, то подсознательно игроки думают, что задача невыполнима. Хуже всего, что в моменте с удалением Левандовски был в офсайде. Я абсолютно возмущен этим решением судей. Обидно за болельщиков, которые заплатили большие деньги, чтобы увидеть этот матч.

Сложно предсказать, как бы повела себя "Бавария", если бы мы забили второй гол, но в итоге для нас все завершилось плохо. Вторая половина матча была испорчена судьями, – цитирует Венгера "Sports.ru" со ссылкой на The Telegraph.
Теги: Венгер Арсенал
Сегодня, 02:14
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