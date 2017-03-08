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Хаби Алонсо до конца недели намерен объявить о завершении карьеры

Полузащитник "Баварии" Хаби Алонсо до конца текущей недели объявит о том, что по окончании текущего сезона завершит карьеру.

Данную информацию подтвердил председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге

35-летний Алонсо выступает за "Баварию" с 2014 года. До этого он защищал цвета "Реала Сосьедад", "Эйбара", «Ливерпуля» и мадридского "Реала".

Газета.ru
Теги: Алонсо
Сегодня, 08:22
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