Хаби Алонсо до конца недели намерен объявить о завершении карьеры

Полузащитник "Баварии" Хаби Алонсо до конца текущей недели объявит о том, что по окончании текущего сезона завершит карьеру.Данную информацию подтвердил председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге35-летний Алонсо выступает за "Баварию" с 2014 года. До этого он защищал цвета "Реала Сосьедад", "Эйбара", «Ливерпуля» и мадридского "Реала".