Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Серхио Рамос: я буду доволен, если "Барселона" проиграет и вылетит из Лиги чемпионов

Защитник "Реала" Серхио Рамос хотел бы, чтобы "Барселона" прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов в противостоянии с "ПСЖ".

"Я буду спать спокойнее, если "Барселона" проиграет и не выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов. Я буду доволен таким итогом", - цитирует Рамоса Marca.
Теги: Рамос Барселона
Сегодня, 08:29
Напечатать
3
(2)
№3 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 09:38) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
радуйся пока)) псж и вас трахнет, если встретитесь
Регистрация: 16.03.2010
№2 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 09:00) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Новостники пьяные.
С Рамосом согласен, ПСЖ достоин 1/4, по игре достоит и полуфинала минимум.
Регистрация: 26.06.2008
№1 Написал: XERX - (Сегодня, 08:43) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Защитник "Реала" Серхио Рамос хотел бы, чтобы "Барселона" прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов в противостоянии с "ПСЖ".

"Я буду спать спокойнее, если "Барселона" проиграет и не выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов. Я буду доволен таким итогом", - цитирует Рамоса Marca.


яодин ни чего не понял???
аффторы пля,вы наверное женщины и уже с утра начали праздноват???
Регистрация: 23.05.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.