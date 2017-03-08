Серхио Рамос: я буду доволен, если "Барселона" проиграет и вылетит из Лиги чемпионов

Защитник "Реала" Серхио Рамос хотел бы, чтобы "Барселона" прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов в противостоянии с "ПСЖ".



"Я буду спать спокойнее, если "Барселона" проиграет и не выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов. Я буду доволен таким итогом", - цитирует Рамоса Marca.