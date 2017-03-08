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Болельщики "Манчестер Юнайтед" смогут получить в Ростове юридическую помощь

Посол ФИФА Виктория Лопырёва рассказала о деятельности колл-центров для болельщиков "Манчестер Юнайтед" и российских фанатов на матче 1/8 финала Лиги Европы между ФК "Ростов" и манкунианцами, который состоится в Ростове 9 марта.

"Как посол чемпионата мира по футболу 2018 года, я обратилась в РФПЛ, чтобы в рамках проекта "Стадион – наш общий дом" для болельщиков "Манчестер Юнайтед", прибывающих в наш замечательный город на матч Лиги Европы, работал круглосуточный англоязычный центр поддержки.

РФПЛ и её юридический партнёр "Европейский юридический центр" любезно ответили на моё обращение. В случае возникновения проблем или какой-либо конфликтной ситуации болельщик, независимо от его национальности, может подать заявление на получение высококвалифицированной юридической консультации по любому вопросу на протяжении 9 марта 2017 года с 0:00 до 23:59 часов: +7 (499) 215-20-14 (для болельщиков "Манчестер Юнайтед"); 8 (800) 333-09-01 (для болельщиков "Ростова").

Я благодарна РФПЛ и её юридическому партнёру за поддержку и организацию колл-центра для болельщиков «Манчестера» и за колл-центр для российских болельщиков, который уже осуществляет свою деятельность" - передает слова Лопыревой "Чемпионат".
Теги: Манчестер Юнайтед Ростов
Сегодня, 08:49
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№1 Написал: tuner (Сегодня, 11:18) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Мудро! Ведь после поражения в Ростове некоторые болельщики МЮ захотят сменить гражданство и купить квартиру на Сельмаше , чтоб каждую неделю посещать "Олимп-2"! smile
Регистрация: 29.08.2015
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