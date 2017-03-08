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Фанаты "Арсенала" выступили против Арсена Венгера

Болельщики "Арсенала" устроили акцию протеста перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией".

Группа фанатов собралась перед стадионом "Эмирейтс" с призывом к руководству клуба не продлевать контракт с главным тренером "канониров" Арсеном Венгером.

– Арсен Венгер, мы хотим, чтобы ты ушел! – приводит один из лозунгов протестующих журналист АР Роб Харрис.

СЭ
Теги: Арсенал Венгер
Сегодня, 08:52
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№1 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 11:20) #
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Да он и так уйдет.
Регистрация: 3.04.2013
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