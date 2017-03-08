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09:58
Маурицио Сарри: нам требуется совсем чуть-чуть, чтобы конкурировать с такими командами, как "Реал"
Маурицио Сарри: нам требуется совсем чуть-чуть, чтобы конкурировать с такими командами, как "Реал"
01:03
Болельщики встретили "Манчестер Юнайтед" в Ростове, Жозе Моуринью раздал автографы (видео) (5)
Болельщики встретили "Манчестер Юнайтед" в Ростове, Жозе Моуринью раздал автографы (видео) (5)
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Источник: "Зенит" доверяет Мирче Луческу (28)
Источник: "Зенит" доверяет Мирче Луческу (28)
"Бавария" установила рекорд, выйдя в 1/4 финала Лиги чемпионов
После победы в Лондоне над "Арсеналом" (5:1) "Бавария" в шестой раз вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, что стало новым клубным рекордом.
За свою историю мюнхенцы выходили в 1/4 финала 16 раз. Ни один клуб пока не повторил это достижение, информирует официальный сайт "Баварии".
За свою историю мюнхенцы выходили в 1/4 финала 16 раз. Ни один клуб пока не повторил это достижение, информирует официальный сайт "Баварии".
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