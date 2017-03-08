"Бавария" установила рекорд, выйдя в 1/4 финала Лиги чемпионов

После победы в Лондоне над "Арсеналом" (5:1) "Бавария" в шестой раз вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, что стало новым клубным рекордом.



За свою историю мюнхенцы выходили в 1/4 финала 16 раз. Ни один клуб пока не повторил это достижение, информирует официальный сайт "Баварии".