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СМИ: "Манчестер Юнайтед" заинтересован в переходе Роберта Левандовски

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему "Баварии" Роберту Левандовски, информирует The Independent.

28-летний польский форвард привлек внимание лично главного тренера "МЮ" Жозе Моуринью. Сообщается, что лидером в списке трансферных целей португальца изначально был нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн, но позже стало известно, что француз не намерен покидать Мадрид. После этого Моуринью обратил свое внимание на других игроков.
Теги: Манчестер Юнайтед Левандовски
Сегодня, 09:59
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№2 Написал: VirGON (Сегодня, 11:16) #
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вот только не думаю что Левандовски в этом заинтересован smile
Регистрация: 14.12.2016
№1 Написал: Генри Мясо (Сегодня, 10:58) #
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online

Губа не дура у Маура... Поддерживаю такой переход smiling_imp
Регистрация: 8.03.2017
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