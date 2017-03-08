СМИ: "Манчестер Юнайтед" заинтересован в переходе Роберта Левандовски

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему "Баварии" Роберту Левандовски, информирует The Independent.



28-летний польский форвард привлек внимание лично главного тренера "МЮ" Жозе Моуринью. Сообщается, что лидером в списке трансферных целей португальца изначально был нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн, но позже стало известно, что француз не намерен покидать Мадрид. После этого Моуринью обратил свое внимание на других игроков.