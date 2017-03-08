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"Краснодар" будет аннулировать билеты, выставленные на перепродажу в интернете

ФК "Краснодар" объявил, что будет возвращать в свободную продажу билеты, которые болельщики выставляют на продажу на сайтах объявлений.

"Уважаемые болельщики! Обращаем ваше внимание на то, что все билеты, выложенные с целью перепродажи на "Авито" и других досках объявлений, будут аннулированы и возвращены в свободную продажу.

Убедительная просьба не пользоваться услугами перекупщиков, а приобретать билеты в официальных кассах стадиона ФК "Краснодар", - говорится в сообщении на официальном сайте "быков".
Теги: Краснодар
Сегодня, 10:25
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№4 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 11:23) #
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Болеет за:
«Алания»
Цитата: tuner
А в Ростове такое не приживётся. Ну, разве что отключить интернет начисто....

Не поможет отключение инета. Знакомый привёз в Ростов отличную воду, из источников, а не содой разбавленную минералку, так его со стоянки парни местные развернули и в город не пустили, мол у нас есть своя вода и чужая, дешёвая, пусть и качественная, не нужна... flushed
Мафия рулит!
Регистрация: 3.05.2015
№3 Написал: Прастой как (Сегодня, 11:17) #
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Цитата: tuner
Цитата: ivasi

online
Болеет за:
«Ростов»


хороший ход

А в Ростове такое не приживётся. Ну, разве что отключить интернет начисто....

Ростов это город-барыга
Регистрация: 6.03.2017
№2 Написал: tuner (Сегодня, 11:10) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: ivasi

online
Болеет за:
«Ростов»


хороший ход

А в Ростове такое не приживётся. Ну, разве что отключить интернет начисто....
Регистрация: 29.08.2015
№1 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 10:51) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
хороший ход
Регистрация: 26.08.2010
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