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Андрей Бутенко: показал бы вам, как судят в Англии - это же вообще ужас

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко в эфире программы "8–16" поделился мнением о критике в адрес арбитра Александра Егорова после матча ЦСКА - "Зенит" (0:0).

"Егоров выбрал тактику, опережающую какие-либо конфликтные ситуации, то есть в какой-то степени перестраховался. Поэтому и его свистки воспринимались как анахронизм открытому футболу. Я не оправдываю арбитра - да, это так. Понимая статус игры, он не давал искре превратиться в пламя, и это тоже очень важно. Арбитр понимает, какой внутри пульс. Допустим, за что Вернблум получил первую карточку? За то, что прибежал и начал разбираться с Гарсией.

Если тренеры и руководители ЦСКА имеют право обсуждать работу арбитра, то я имею право обсуждать тактику команды? Они играли от обороны и абсолютно не хотели раскрываться, поскольку понимали, что по игровому потенциалу и индивидуальной силе каждого футболиста "Зенита" их команда проигрывает. Так что тактика была выбрана - тушить игру.

Говорят, что за рубежом судят по-другому. Ну, если бы я вам показал подборки английского чемпионата, то это ужас. То, что творят англичане, - это же вообще ужас! Поверьте мне. И я показывал нарезку нашим арбитрам.

Но Карпин говорит о другом. Наверное, он имеет в виду то, что нужно поддерживать дух игры, атмосферу, создавать определенную интригу. По поводу предположений о том, что наши судьи сбивают темп, могу сказать, что темп игры в нашем чемпионате действительно ниже, чем в некоторых других чемпионатах. Я не буду противостоять такой критике - и это есть тоже", - цитирует Бутенко "Чемпионат".
Теги: Бутенко
Сегодня, 10:57
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(2)
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 11:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Посмотрел Свисток. От Бутенко тянет блевать.

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Зачем выставил видео, как Комбаров по пятке Гранквисту врезал??? Ведь это как-то не на руку спартаку.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:38) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Савелий
А причём здесь Англия?

а это в тему к поговорке "а если друг с крыши пригнет - ты тоже пригнешь?"


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:09) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Посмотрел Свисток. От Бутенко тянет блевать.

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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 11:06) #
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online

А причём здесь Англия? Если бы у нас скорости были , как там, то беспредел судейский вообще можно было оправдать...((( у себя соринку в глазу не видим?(((
Регистрация: 28.12.2015
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