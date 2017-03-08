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СМИ: Иско летом может сменить "Реал" на "ПСЖ"

Полузащитник "Реала" Иско может перейти в "ПСЖ", утверждает L'Equipe. Предложение о покупке испанца парижане сделают предстоящим летом.

В текущем сезоне 24-летний Иско провел за "сливочных" 28 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт с мадридцами истекает летом 2018 года.

Газета.ru
Теги: Иско ПСЖ
Сегодня, 11:30
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