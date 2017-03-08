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"Зенит" поздравил Роберта Мака с 26-летием
Сегодня отмечает день рождения полузащитник "Зенита" и национальной сборной Словакии Роберт Мак.
"Уважаемый Роберт! Мы благодарим вас за невероятную самоотдачу в каждом матче, желаем вам и вашей семье здоровья, счастья, успехов на поле и за его пределами. С праздником!", - говорится на официальном сайте сине-бело-голубых.
Роберт Мак родился 8 марта 1991 года в Братиславе. Воспитанник "Слована" и академии "Манчестер Сити", Мак выступал за немецкий "Нюрнберг" и греческий ПАОК. В феврале 2013 года дебютировал в национальной сборной Словакии, за которую отыграл 34 матча и забил 9 мячей.
"Уважаемый Роберт! Мы благодарим вас за невероятную самоотдачу в каждом матче, желаем вам и вашей семье здоровья, счастья, успехов на поле и за его пределами. С праздником!", - говорится на официальном сайте сине-бело-голубых.
Роберт Мак родился 8 марта 1991 года в Братиславе. Воспитанник "Слована" и академии "Манчестер Сити", Мак выступал за немецкий "Нюрнберг" и греческий ПАОК. В феврале 2013 года дебютировал в национальной сборной Словакии, за которую отыграл 34 матча и забил 9 мячей.
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