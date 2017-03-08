"Ростов" и "Манчестер Юнайтед" договорились не тренироваться на поле "Олимпа-2"

"Ростов" и "Манчестер Юнайтед" договорились не проводить тренировку на газоне стадиона "Олимп-2" в преддверии матча Лиги Европы, который состоится 9 марта, информирует Mirror.



Сегодняшняя тренировка "МЮ" пройдет на поле, которое расположено сразу за главной ареной.



"Для того чтобы защитить газон от ненужного повреждения клубы договорились не тренироваться на главной арене, а перенести занятия на тренировочное поле стадиона", - сообщает источник.