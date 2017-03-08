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"Ростов" и "Манчестер Юнайтед" договорились не тренироваться на поле "Олимпа-2"

"Ростов" и "Манчестер Юнайтед" договорились не проводить тренировку на газоне стадиона "Олимп-2" в преддверии матча Лиги Европы, который состоится 9 марта, информирует Mirror.

Сегодняшняя тренировка "МЮ" пройдет на поле, которое расположено сразу за главной ареной.

"Для того чтобы защитить газон от ненужного повреждения клубы договорились не тренироваться на главной арене, а перенести занятия на тренировочное поле стадиона", - сообщает источник.
Теги: Ростов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 12:41
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№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 14:28) #
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online

Цитата: Босх
газон на троечку с песочком..

ну как в апл, слышали уже, чего ж Моур придирается
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: Босх Россия (Сегодня, 13:19) #
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Болеет за:
«Ростов»
тяжелая зима получилась в Ростове для газона.
газон на троечку с песочком....весб посыпаный.....днем оттепель,ночью заморозок.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
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