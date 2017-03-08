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09:58
Маурицио Сарри: нам требуется совсем чуть-чуть, чтобы конкурировать с такими командами, как "Реал" (1)
Маурицио Сарри: нам требуется совсем чуть-чуть, чтобы конкурировать с такими командами, как "Реал" (1)
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Болельщики встретили "Манчестер Юнайтед" в Ростове, Жозе Моуринью раздал автографы (видео) (5)
Болельщики встретили "Манчестер Юнайтед" в Ростове, Жозе Моуринью раздал автографы (видео) (5)
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"Манчестер Юнайтед" прибыл в Ростов-на-Дону (5)
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Сергей Прядкин: не должно быть такого, чтобы на матчах РФПЛ присутствовала тысяча зрителей (4)
Сергей Прядкин: не должно быть такого, чтобы на матчах РФПЛ присутствовала тысяча зрителей (4)
Анхель Ди Мария сможет помочь "ПСЖ" в матче с "Барселоной"
Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария готов принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны", передает "Советский спорт" со ссылкой на французские СМИ.
Аргентинец накануне матча тренировался без ограничений и сможет принять участие в матче. Ранее сообщалось, что он может пропустить игру из-за травмы.
Аргентинец накануне матча тренировался без ограничений и сможет принять участие в матче. Ранее сообщалось, что он может пропустить игру из-за травмы.
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