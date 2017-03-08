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Анхель Ди Мария сможет помочь "ПСЖ" в матче с "Барселоной"

Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария готов принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны", передает "Советский спорт" со ссылкой на французские СМИ.

Аргентинец накануне матча тренировался без ограничений и сможет принять участие в матче. Ранее сообщалось, что он может пропустить игру из-за травмы.
Теги: Ди Мария ПСЖ
Сегодня, 12:59
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