Фанаты "Арсенала" потребовали отставки Арсена Венгера после разгрома от "Баварии" (видео)

Болельщики "Арсенала" после крупного поражения в матче 1/8 финала Лиги чемпионов от "Баварии" (1:5) устроили массовый протест против главного тренера "канониров" Арсена Венгера.Поклонники клуба высказали желание о немедленной отставке 67-летнего специалиста. Напомним, "Арсенал" по сумме двух матчей уступил "Баварии" со счетом 2:10.