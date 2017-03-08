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Фанаты "Арсенала" потребовали отставки Арсена Венгера после разгрома от "Баварии" (видео)

Болельщики "Арсенала" после крупного поражения в матче 1/8 финала Лиги чемпионов от "Баварии" (1:5) устроили массовый протест против главного тренера "канониров" Арсена Венгера.

Поклонники клуба высказали желание о немедленной отставке 67-летнего специалиста. Напомним, "Арсенал" по сумме двух матчей уступил "Баварии" со счетом 2:10.

ВИДЕО - здесь
Теги: Арсенал
Сегодня, 13:05
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(1)
№3 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 13:29) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
если он у руля столько лет и столько без трофеев - значит их устраивает...

Вроде кубок Англии выиграл и суперкубок в 2015 году.А на международной арене он и правда ничего не выиграл


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№2 Написал: papapa (Сегодня, 13:20) #
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Цитата: tiki
если они его столько лет держат без результатов - то скорее вопрос о том, кого менять надо?

Не так
Вопрос в том, что за чурка отмывает при помощи Венгера бабки - не путинскоя ли ворьё?
Регистрация: 2.02.2017
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:14) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
если брать результаты - то понять можно
но если смотреть глубже. его держит кто?управляющие..акционера..н
е знаю как там у них клуб устроен...и если они его столько лет держат без результатов - то скорее вопрос о том, кого менять надо?
если он у руля столько лет и столько без трофеев - значит их устраивает...а это реально вызывает сомнения на тему адекватности людей


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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