Исправится ли «Боруссия» после минимального поражения и ждать ли чуда на «Камп Ноу»?

"Бенфика" попробует удержать хрупкое преимущество, добытое с большой удачей в родных стенах, а ПСЖ - довести ошеломляющую историю с "Барсой" до конца. Превью Лиги Чемпионов отПервая игра этой пары завершилась довольно неожиданно, даже несмотря на то, что встречались в Португалии, на стадионе «Спортинга». Конечно, команда Томаса Тухеля могла проиграть на выезде – португальцы ведь соперник более чем серьёзный. Но вот так, не забив ни одного мяча… Всё-таки «Боруссия» была записана в крепкие фавориты этого противостояния и такой неудобный результат мало кто мог предположить.Впрочем, если смотреть не на результат, а на игру – всё в порядке. Дортмундцы владели большим преимуществом в этом матче, выглядели гораздо интереснее и должны были материализовать собственное игровое превосходство в забитые мячи. Но – не срослось. Даже назначенный пенальти Обамеянг в тот вечер умудрился откровенно бездарно запороть.А вот португальцем хватило одного момента. Единственный за все полтора часа удар в створ обернулся для гостей пропущенным мячом.Во внутреннем чемпионате, пока мы ждали ответную игру, обе команды провели успешный ряд матчей. Команда Тухеля разгромила «Вольфсбург», «Фрайбург» и «Байер», причем последних и вовсе со счётом 6:2, а «Бенфика» победила "Брагу", "Шавиш", "Фейренсе» и «Эшторил». Последняя победа была зафиксирована в рамках кубка Португалии. Оба коллектива действовали без малейших сбоёв.Конечно, «Боруссия» всё равно остаётся главным фаворитом этого противостояния. «Орлам» должно очень повезти, чтобы пройти дальше, ведь на «Сигнал Идуна Парк» немцы совершенно точно зажгут так, что мало не покажется никому. Но если «Бенфика» здорово настроится, сумеет найти слабое место противника и забьёт первой – у «орлов» будут все шансы пройти в следующий раунд.Мораес, Нельсиньо, Луизао, Линделёф, Элизеу, Пицци Луиш, Самарис, Эдуардо, Живкович, Оливейра, Константинос.Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Бартра, Геррейро, Вайгль, Дурм, Шмельцер, У.Дембеле, Шюррле, Обамеянг.А вот у «Барселоны» в домашней игре против французов шансов будет гораздо меньше. В прошлом месяце команда Унаи Эмери выдала настоящую сенсацию, потрясшую весь футбольный мир, - совершенно заслуженный разгром грозной «Барселоны» с чуть ли непобедимым трио в нападении Неймер-Суарез-Месси. У испанцев не было практически ни единого шанса, - запомнился только удар Неймара с неплохой позиции.Главным виновником произошедшего назначили главного тренера каталонцев. Луис Энрике уже отказался продлевать контракт с "Барсой", решив покинуть "сине-гранатовых" этим летом. Достаточно резкое решение после одного унизительного поражения. Конечно, у «Барселоны» пока что не всё гладко, чувствуются проблемы в игре, но, по большому счету, команда в порядке. Она борется за чемпионство, вышла в финал Кубка Короля и только вот – застопорилась в 1/8 Лиги Чемпионов.Да и вдруг ещё не всё потеряно, и мы увидим чудо? В таком случае это будет удивительное противостояние! Но для этого надо сделать практически невозможное, показать свой лучший футбол и блестящую реализацию, а также надеяться на ошибки соперника. Без этого войти в историю и стать первой командой, отыгравшейся после 0:4, не выйдет.В Примере «Барса» за прошедшее время одержала четыре победы из четырех возможных. Обыграла «Леганес», «Атлетико», без шансов разгромила «Спортинг» и «Сельту». У ПСЖ на внутренней арене результаты чуть скромнее – ничья с «Тулузой» и победы над «Марселем», «Нанси» и «Ньором». Но так ли важен для парижан внутренний чемпионат, когда есть возможность перешагнуть "Барселону" и приблизиться к долгожданному международному трофею?Тер Штеген, Хорди Альба, Юмтити, Пике, Роберто, Бускетс, Иньеста, Ракитич, Неймар, Суарес, МессиТрапп, Кюрзава, Маркиньос, Тьяго Силва, Менье, Рабио, Веррати, Матуиди, Ди Мария, Кавани, Лукас Моура