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СМИ: Массимилиано Аллегри запросил у "Ювентуса" новый контракт с зарплатой 5 млн евро в год

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил свои требования руководству клуба по новому контракту, информирует Football Italia.

Сообщается, что итальянский специалист запросил новое соглашение на четыре года с зарплатой в 5 млн евро в год. Это решение вызвано тем, что к Аллегри проявляют повышенный интерес "Арсенал" и "Барселона".

Также тренер попросил расширить его полномочия в управлении вопросами, связанными с основной командой. Текущий контракт "Ювентуса" с Аллегри рассчитан до лета 2018 года.
Теги: Ювентус Аллегри
Сегодня, 13:14
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