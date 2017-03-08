СМИ: Массимилиано Аллегри запросил у "Ювентуса" новый контракт с зарплатой 5 млн евро в год

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил свои требования руководству клуба по новому контракту, информирует Football Italia.



Сообщается, что итальянский специалист запросил новое соглашение на четыре года с зарплатой в 5 млн евро в год. Это решение вызвано тем, что к Аллегри проявляют повышенный интерес "Арсенал" и "Барселона".



Также тренер попросил расширить его полномочия в управлении вопросами, связанными с основной командой. Текущий контракт "Ювентуса" с Аллегри рассчитан до лета 2018 года.