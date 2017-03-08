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Маурицио Сарри: нам требуется совсем чуть-чуть, чтобы конкурировать с такими командами, как "Реал" (1)
Маурицио Сарри: нам требуется совсем чуть-чуть, чтобы конкурировать с такими командами, как "Реал" (1)
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Болельщики встретили "Манчестер Юнайтед" в Ростове, Жозе Моуринью раздал автографы (видео) (5)
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"Манчестер Юнайтед" прибыл в Ростов-на-Дону (5)
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Сергей Прядкин: не должно быть такого, чтобы на матчах РФПЛ присутствовала тысяча зрителей (4)
Сергей Прядкин: не должно быть такого, чтобы на матчах РФПЛ присутствовала тысяча зрителей (4)
"Луч-Энергия" на выезде сыграл вничью с "Енисеем"
"Енисей" в Красноярске сыграл вничью с "Лучом-Энергией" в рамках 25-го тура ФНЛ.
ФНЛ. 25 тур
"Енисей" - "Луч-Энергия" - 0:0
"Енисей": Опарин, Кичин, Чернов, Чичерин, Ланин, Иванов (Харитонов, 62), Семакин, Алиев, Камеш, Саркисов (Малоян, 60), Козлов (Самодин, 79)
"Луч-Энергия": Гаврилов, Насадюк, Грицаенко, Попов, Пискунов, Коломыц, Машнев, Пономаренко, Килин (Минич, 81), Гордиенко (Носов, 70), Столбовой (Джигкаев, 87)
Предупреждения: Кичин, 22, Ланин, 27, Насадюк, 42, Грицаенко, 67, Минич, 84, Машнев, 84.
ФНЛ. 25 тур
"Енисей" - "Луч-Энергия" - 0:0
"Енисей": Опарин, Кичин, Чернов, Чичерин, Ланин, Иванов (Харитонов, 62), Семакин, Алиев, Камеш, Саркисов (Малоян, 60), Козлов (Самодин, 79)
"Луч-Энергия": Гаврилов, Насадюк, Грицаенко, Попов, Пискунов, Коломыц, Машнев, Пономаренко, Килин (Минич, 81), Гордиенко (Носов, 70), Столбовой (Джигкаев, 87)
Предупреждения: Кичин, 22, Ланин, 27, Насадюк, 42, Грицаенко, 67, Минич, 84, Машнев, 84.
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