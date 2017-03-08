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"Луч-Энергия" на выезде сыграл вничью с "Енисеем"

"Енисей" в Красноярске сыграл вничью с "Лучом-Энергией" в рамках 25-го тура ФНЛ.

ФНЛ. 25 тур

"Енисей" - "Луч-Энергия" - 0:0

"Енисей": Опарин, Кичин, Чернов, Чичерин, Ланин, Иванов (Харитонов, 62), Семакин, Алиев, Камеш, Саркисов (Малоян, 60), Козлов (Самодин, 79)

"Луч-Энергия": Гаврилов, Насадюк, Грицаенко, Попов, Пискунов, Коломыц, Машнев, Пономаренко, Килин (Минич, 81), Гордиенко (Носов, 70), Столбовой (Джигкаев, 87)

Предупреждения: Кичин, 22, Ланин, 27, Насадюк, 42, Грицаенко, 67, Минич, 84, Машнев, 84.
Теги: Луч-Энергия Енисей
Сегодня, 13:40
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№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 13:50) #
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сегодня игроки луча за деньги играли. вот и результат. а так бы просрали 100 пудово.
Регистрация: 7.03.2016
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