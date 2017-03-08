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Жозе Моуринью: не знаю, как завтра играть, газон стадиона "Ростова" - это не поле
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Ростовом" звысказался о качестве газона стадиона "Олимп-2".
"Не знаю, будет ли Мхитарян играть. И я не знаю, как вообще завтра играть - не могу назвать газон "Ростова" полем. Это нельзя назвать полем. В Китае у нас была похожая ситуация, и мы отменили матч.
Может ли клуб как-то повлиять на ситуацию? Мы смотрели на поле в матчах с "Баварией", "Аяксом" и других встречах, и его состояние было удовлетворительным. А сегодня я был поражен тем, что увидел", - цитирует Моуринью "Газета.ru".
"Не знаю, будет ли Мхитарян играть. И я не знаю, как вообще завтра играть - не могу назвать газон "Ростова" полем. Это нельзя назвать полем. В Китае у нас была похожая ситуация, и мы отменили матч.
Может ли клуб как-то повлиять на ситуацию? Мы смотрели на поле в матчах с "Баварией", "Аяксом" и других встречах, и его состояние было удовлетворительным. А сегодня я был поражен тем, что увидел", - цитирует Моуринью "Газета.ru".
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