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Жозе Моуринью: не знаю, как завтра играть, газон стадиона "Ростова" - это не поле

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Ростовом" звысказался о качестве газона стадиона "Олимп-2".

"Не знаю, будет ли Мхитарян играть. И я не знаю, как вообще завтра играть - не могу назвать газон "Ростова" полем. Это нельзя назвать полем. В Китае у нас была похожая ситуация, и мы отменили матч.

Может ли клуб как-то повлиять на ситуацию? Мы смотрели на поле в матчах с "Баварией", "Аяксом" и других встречах, и его состояние было удовлетворительным. А сегодня я был поражен тем, что увидел", - цитирует Моуринью "Газета.ru".
Теги: Моуринью Ростов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 13:56
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№6 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 14:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Уже отмазки начинает искать
Регистрация: 30.07.2014
№5 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 14:40) #
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Ничего, вечерком где надо подкрасим, песочка подсыпим, капканчики поставим.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:38) #
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online

Цитата: fd65
и Уфе не бы

Там искусственный газон, вполне себе.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: fd65 (Сегодня, 14:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Исключительный, ты еще в Томске и Уфе не был... А судя по тому как нынче играют башкиры, вероятность в следующем сезоне тебе посетить Уфу присутствует))))
Регистрация: 3.12.2016
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 14:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
Сибирь - это вам не Англия, у нас суровая зима, поле не успевает восстанавливаться
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: цобцобэ Краснодар (Сегодня, 14:21) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
не надо недооценивать русских агрономов и мелиораторов, времени ещё целый вагон. Всё будет чики-пуки и вас натянут!


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