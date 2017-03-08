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Стадион "Динамо" могут открыть матчем с английской командой

Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина может открыться матчем между "Динамо" и командой из Англии, сообщил руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов.

"Мы продолжаем переговоры с "Барселоной" по поводу того, чтобы сыграть с ними в матче открытия. Но они проходят не так просто, поэтому мы также начали обсуждать (возможность участия в матче открытия) и с другими клубами. Называть их не буду, но это английские команды", - цитирует Перегудова ТАСС.

Перегудов также отметил, что стадион откроется в июне 2018 года.

"Все идет по плану, стадион будет открыт вовремя. В день рождения Яшина (22 октября) проведем тестовый матч, а в июне (2018 года) будет уже непосредственно открытие. Думаем также скомбинировать это с событиями чемпионата мира. Это не будет как-то скомбинировано с (мероприятиями) ФИФА, будем делать это самостоятельно", - сказал Перегудов.
Теги: Динамо
Сегодня, 13:58
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№1 Написал: кандид (Сегодня, 14:25) #
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Борнмут или Портсмут ?
Регистрация: 29.09.2016
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