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Жозе Моуринью: у "Ростова" есть техничные игроки - например, Бухаров и Полоз

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы с "Ростовом" ответил на вопрос по поводу самых опасных игроков у соперника.

"Опасаюсь ли я Азмуна? У "Ростова" и кроме него есть несколько техничных игроков. Например, Бухаров, Полоз.

Да и вообще - вся команда очень хорошо обороняется. Кроме того, желто-синие очень опасны на контратаках", - передает слова португальского тренера "Газета.ru".
Теги: Моуринью Ростов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 14:03
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(1)
№6 Написал: fits (Сегодня, 14:44) #
  • 0
  •  (0)
online

Многие тут пишущие похоже и понятия не имеют, что такое техника...
Регистрация: 6.10.2016
№5 Написал: fd65 (Сегодня, 14:33) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бухаров так вообще гений обводки....))))
Регистрация: 3.12.2016
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:18) #
  • +1
  •  (3)

Опять Жозе льют водку в пластиковые стаканчики, как в Химках. И из закуски только леденцы.

Техникой и грацией с Бухаровым сравнится только Дзюба.
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 14:18) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
тонко...


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 14:11) #
  • -2
  •  (4)

смотрю, Бухаров стал набирать форму, которую он ранее показывал в Рубине
Регистрация: 15.02.2017
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:07) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Бухаров?видимо Моуроньо знает то, чего не знаю я (да как и многие)
видимо Александр это очень умело скрывает и от соперников, и от своих


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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