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Жозе Моуринью: у "Ростова" есть техничные игроки - например, Бухаров и Полоз
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы с "Ростовом" ответил на вопрос по поводу самых опасных игроков у соперника.
"Опасаюсь ли я Азмуна? У "Ростова" и кроме него есть несколько техничных игроков. Например, Бухаров, Полоз.
Да и вообще - вся команда очень хорошо обороняется. Кроме того, желто-синие очень опасны на контратаках", - передает слова португальского тренера "Газета.ru".
"Опасаюсь ли я Азмуна? У "Ростова" и кроме него есть несколько техничных игроков. Например, Бухаров, Полоз.
Да и вообще - вся команда очень хорошо обороняется. Кроме того, желто-синие очень опасны на контратаках", - передает слова португальского тренера "Газета.ru".
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