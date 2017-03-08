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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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Хуан Мата: пожалуй, ничья в Ростове и победа дома нас устроит

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата рассказал о цели команды в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Ростовом".

"Наша цель - победить как дома, так и на выезде. Однако, пожалуй, ничья здесь и победа дома нас бы устроили. Ведь главное - победить по сумме двух матчей и выйти в четвертьфинал", - передает слова испанца "Газета.ru".
Теги: Мата Манчестер Юнайтед
Сегодня, 14:27
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№1 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 14:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ростов вас дернет.
Регистрация: 14.03.2010
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