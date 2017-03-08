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Виталий Мутко: сборную Чили примем на "ВЭБ-Арене" или в Черкизово

Товарищеский матч между сборными России и Чили пройдет на стадионе "Локомотив" или на "ВЭБ-Арене", сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

"Выбираем между "Локомотивом" и стадионом ЦСКА ("ВЭБ-Арена"). Не хочу пока забегать вперед, поскольку еще есть вопросы по организации, по экономике. Конечно, больше хочется засветить стадион ЦСКА, потому что сборная там не играла.

Сборную ждут две роскошные игры, два хороших спарринга. Мы делаем все, чтобы команда подготовилась достойным образом. Все четыре ближайших соперника очень приличные", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 15:46
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№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 15:54) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Ловко он в одной фразе увязал сборную и роскошную игру.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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