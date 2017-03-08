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Тренер "Луча-Энергии": девять дней не тренировались, ночь в самолете - ребята совершили подвиг

Главный тренер "Луча-Энергии" Константин Емельянов прокомментировал матч с "Енисеем" (0:0) в 25-м туре ФНЛ.

"Трудно что-то говорить по игре, когда команда девять дней не тренируется, потом собирается за сутки и ночь летит в самолёте… Вышли, отыграли, в глаза бросалась полная раскоординированность, работа с мячом, физическое состояние…

Но ребята совершили подвиг, за что я им благодарен! Ничья сегодня для нас как победа, поздравляю команду и болельщиков с этим важным очком!", - передает слова наставника официальный сайт "Енисея".
Теги: Емельянов
Сегодня, 15:54
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№1 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 17:15) #
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Болеет за:
«Краснодар»
придурок---нашел чем хвалиться
Регистрация: 15.04.2009
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