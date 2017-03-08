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15:54
Тренер "Луча-Энергии": девять дней не тренировались, ночь в самолете - ребята совершили подвиг (1)
Тренер "Луча-Энергии": девять дней не тренировались, ночь в самолете - ребята совершили подвиг (1)
09:58
Маурицио Сарри: нам требуется совсем чуть-чуть, чтобы конкурировать с такими командами, как "Реал" (1)
Маурицио Сарри: нам требуется совсем чуть-чуть, чтобы конкурировать с такими командами, как "Реал" (1)
Тренер "Луча-Энергии": девять дней не тренировались, ночь в самолете - ребята совершили подвиг
Главный тренер "Луча-Энергии" Константин Емельянов прокомментировал матч с "Енисеем" (0:0) в 25-м туре ФНЛ.
"Трудно что-то говорить по игре, когда команда девять дней не тренируется, потом собирается за сутки и ночь летит в самолёте… Вышли, отыграли, в глаза бросалась полная раскоординированность, работа с мячом, физическое состояние…
Но ребята совершили подвиг, за что я им благодарен! Ничья сегодня для нас как победа, поздравляю команду и болельщиков с этим важным очком!", - передает слова наставника официальный сайт "Енисея".
"Трудно что-то говорить по игре, когда команда девять дней не тренируется, потом собирается за сутки и ночь летит в самолёте… Вышли, отыграли, в глаза бросалась полная раскоординированность, работа с мячом, физическое состояние…
Но ребята совершили подвиг, за что я им благодарен! Ничья сегодня для нас как победа, поздравляю команду и болельщиков с этим важным очком!", - передает слова наставника официальный сайт "Енисея".
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