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"Манчестер Юнайтед" провел тренировку на поле стадиона "Олимп-2" (фото)

Футболисты "Манчестер Юнайтед" в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Ростовом" провели предыгровую тренировку на главной арене "Олимп-2", информирует "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что представители обоих клубов договорились не тренироваться на основном поле и должны были провести занятие на запасном. Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью на пресс-конференции заявил, что не представляет, как завтра играть на таком газоне.

Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 15:57
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(1)
№7 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 17:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: кочегар
поляна не айс

если команда классная,она на любой поляне сыграет


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№6 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 17:30) #
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online

Цитата: сын кубани
У нас надо было играть и билетов в 2 раза больше продалось бы!

Да щааааазззз

Цитата: М.Нагульнов
Кепончег УЕФА,
как интелегент в колхозе,

Окуевать от ИНТЕЛЕГЕНТОВ вполне в духе мАсковских умников , которые сравнивают английские поля с российскими .Тут они Не патриоты .В Англии поля лучше -это они признают .а сравнить уровень жизни в той же Англии с российским ,,,,,,,,, .В этом случае приходится только о скрепах вспоминать и о своей небывалой духовности )))

Причём тут англия ? В Питере и в Москве поляны в норме уже давно , а тут с нашим климатом реальный огород и поляна уровня колхоза.
Регистрация: 21.12.2016
№5 Написал: М.Нагульнов (Сегодня, 17:21) #
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online

Кепончег УЕФА,
как интелегент в колхозе,

Окуевать от ИНТЕЛЕГЕНТОВ вполне в духе мАсковских умников , которые сравнивают английские поля с российскими .Тут они Не патриоты .В Англии поля лучше -это они признают .а сравнить уровень жизни в той же Англии с российским ,,,,,,,,, .В этом случае приходится только о скрепах вспоминать и о своей небывалой духовности )))
Регистрация: 25.02.2017
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 17:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
в англии даже у клубов 3-4 дивизона в идеале


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 17:12) #
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Болеет за:
«Краснодар»
У нас надо было играть и билетов в 2 раза больше продалось бы!


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 17:11) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
они, наверное, как интелегент в колхозе, окуевают))


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 16:59) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
поляна не айс


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найду
Регистрация: 13.04.2008
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