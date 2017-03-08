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Тренер "Луча-Энергии": девять дней не тренировались, ночь в самолете - ребята совершили подвиг (1)
Тренер "Луча-Энергии": девять дней не тренировались, ночь в самолете - ребята совершили подвиг (1)
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Маурицио Сарри: нам требуется совсем чуть-чуть, чтобы конкурировать с такими командами, как "Реал" (1)
Маурицио Сарри: нам требуется совсем чуть-чуть, чтобы конкурировать с такими командами, как "Реал" (1)
"Манчестер Юнайтед" провел тренировку на поле стадиона "Олимп-2" (фото)
Футболисты "Манчестер Юнайтед" в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Ростовом" провели предыгровую тренировку на главной арене "Олимп-2", информирует "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что представители обоих клубов договорились не тренироваться на основном поле и должны были провести занятие на запасном. Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью на пресс-конференции заявил, что не представляет, как завтра играть на таком газоне.
Ранее сообщалось, что представители обоих клубов договорились не тренироваться на основном поле и должны были провести занятие на запасном. Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью на пресс-конференции заявил, что не представляет, как завтра играть на таком газоне.
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