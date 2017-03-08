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Руководство "Челси" намерено сохранить в команде Неманью Матича

Полузащитник "Челси" Неманья Матич может продлить контракт с клубом, сообщает The Mirror.

Руководство "синих" намерено заключить с футболистом новое соглашение. Также отмечается, что наставник лондонцев Антонио Конте лично заинтересован в том, чтобы игрок остался в клубе.
Теги: Матич Челси
Сегодня, 17:07
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