Руководство "Челси" намерено сохранить в команде Неманью Матича

Полузащитник "Челси" Неманья Матич может продлить контракт с клубом, сообщает The Mirror.



Руководство "синих" намерено заключить с футболистом новое соглашение. Также отмечается, что наставник лондонцев Антонио Конте лично заинтересован в том, чтобы игрок остался в клубе.