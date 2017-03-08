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"Челси" хочет продлить контракт с Антонио Конте

Главный тренер "Челси" Антонио Конте в ближайшие дни продлит свой контракт, информирует Sky sports.

Отмечается, что соглашение будет подписано до 13 марта, в этот день "Челси" сыграет дома в матче 1/4 финала Кубка Англии с "Манчестер Юнайтед".
Теги: Конте Челси
Сегодня, 18:45
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