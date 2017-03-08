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20:01
Евгений Дзичковский: В Турции «Трабзонспор» построил электростанцию, а в наших клубах-банкротах почему-то работают и играют богатые люди
Евгений Дзичковский: В Турции «Трабзонспор» построил электростанцию, а в наших клубах-банкротах почему-то работают и играют богатые люди
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Клеменс Фритц выбыл до конца сезона (1)
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Тренер "Луча-Энергии": девять дней не тренировались, ночь в самолете - ребята совершили подвиг (1)
Тренер "Луча-Энергии": девять дней не тренировались, ночь в самолете - ребята совершили подвиг (1)
"Челси" хочет продлить контракт с Антонио Конте
Главный тренер "Челси" Антонио Конте в ближайшие дни продлит свой контракт, информирует Sky sports.
Отмечается, что соглашение будет подписано до 13 марта, в этот день "Челси" сыграет дома в матче 1/4 финала Кубка Англии с "Манчестер Юнайтед".
Отмечается, что соглашение будет подписано до 13 марта, в этот день "Челси" сыграет дома в матче 1/4 финала Кубка Англии с "Манчестер Юнайтед".
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