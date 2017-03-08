"Челси" хочет продлить контракт с Антонио Конте

Главный тренер "Челси" Антонио Конте в ближайшие дни продлит свой контракт, информирует Sky sports.



Отмечается, что соглашение будет подписано до 13 марта, в этот день "Челси" сыграет дома в матче 1/4 финала Кубка Англии с "Манчестер Юнайтед".