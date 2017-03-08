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Захи Хавасс: извините меня, но Месси – идиот

Египетский археолог Захи Хавасс рассказал о визите нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в Каир на благотворительный вечер.

"Извините меня, но Месси идиот. Когда я с ним говорил, его лицо не выражало никаких эмоций. Он не продемонстрировал никакого интереса в том, что я ему рассказывал.

Не думаю, что ему вообще было интересно. Когда я рассказывал ему о тайниках в пирамидах, древних монархах, династии Тутанхамона, он никак не реагировал. Месси вел себя очень вежливо, но ему интересен только футбол", - цитирует Хавасса AS.
Теги: Месси
Сегодня, 21:19
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(5)
№16 Написал: papapa (Сегодня, 22:23) #
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online

Цитата: Sp1ke
Что значит "общепризнанны вещи в культуре и искусстве"?

Это значит ОБЩЕ - независимо от путинизма, фашизма,коммунизма или обосранного исламизма - ОБЩЕ - это весь мир, от Японии до Антарктиды
Регистрация: 2.02.2017
№15 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 22:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Что Месси малость глуповат, это понятно, но он же футболист, а не доктор наук, с чего этот археолог взял что ему будет интересна подобная тема?
Регистрация: 19.03.2010
№14 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sp1ke
Цитата: Blessing
Да нет, общепризнанные вещи в культуре и искусстве должны быть интересны всем, кто считает себя цивилизованным человеком.

Что значит "общепризнанны вещи в культуре и искусстве"? И почему это ДОЛЖНО быть интересно всем? Если взять искусство, то кому-то к примеру нравится романтизм и символизм, но ему совсем неинтересен постмодернизм. Этот человек тогда тоже идиот?

Давай не будем о терминах, течениях и символизме, я просто про то, что молодое поколение совершенно не интересуют вещи, о которых надо знать, если ты считаешь себя интеллигентным человеком. И Месси получается из таких, которых принято называть "жертвами ЕГЭ". Не знать историю, Моцартов и да Винчи, сейчас не считается позором, это в порядке вещей. Поэтому археолога, человека цивилизованного, это и возмутило в Месси. Я его понимаю.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№13 Написал: papapa (Сегодня, 22:14) #
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online

Цитата: GS
общепризнанных вещей в культуре и искусстве нет.

Нет !
Для чурок нет
А для людей были и будут всегда, даже, когда не будет чурбанов
Регистрация: 2.02.2017
№12 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:13) #
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Секрет полишинеля. У Месси легкая форма аутизма, которая в детстве отягощалась еще и отставанием в физическом развитии. Но если физику догнали сверхдорогими уколами гормонов роста, то с аутизмом - уже никак.

Он просто, как больные аутизмом, вообще не воспринимал рассказанное почтенным археологом как информацию - ну просто набор звуков. Это нормально, для таких.

Огромная удача что его заклинило еще по детям на футболе. А мог ведь и в другое что-нибудь удариться - в чтение надписей на заборе, или в выращивание дынь. Такие отклонения до сих пор - загадка.
Регистрация: 3.03.2007
№11 Написал: Sp1ke Череповец (Сегодня, 22:05) #
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Цитата: Blessing
Да нет, общепризнанные вещи в культуре и искусстве должны быть интересны всем, кто считает себя цивилизованным человеком.

Что значит "общепризнанны вещи в культуре и искусстве"? И почему это ДОЛЖНО быть интересно всем? Если взять искусство, то кому-то к примеру нравится романтизм и символизм, но ему совсем неинтересен постмодернизм. Этот человек тогда тоже идиот?


--------------------
Пришел, увидел... ужаснулся, ушел и больше не вернулся...
Регистрация: 26.10.2007
№10 Написал: GS Москва (Сегодня, 21:54) #
  • -2
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Цитата: Blessing
общепризнанные вещи в культуре и искусстве

общепризнанных вещей в культуре и искусстве нет.
Регистрация: 22.09.2009
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:51) #
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online

Цитата: Lacan
...Он так вёл себя даже в постели с известной аргентинской топ-моделью!

А как он вел себя? Чпокая модель , Месси пяткой левой ноги жонглировал мячом ?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№8 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:49) #
  • -1
  •  (3)

А если бы Месси ему про футбол рассказал то кто бы выглядел идиотом! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№7 Написал: Lacan (Сегодня, 21:49) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
А что тут удивляться? Человек живёт только футболом!....Он так вёл себя даже в постели с известной аргентинской топ-моделью!
Регистрация: 27.09.2011
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:46) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sp1ke
Если вам интересна династия Тутанхамона, это не значит, что слушатели обязаны восхищаться вашими познаниями.

Да нет, общепризнанные вещи в культуре и искусстве должны быть интересны всем, кто считает себя цивилизованным человеком. Я почему то не удивлён равнодушию Месси и реакции на это археолога.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№5 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:40) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
а был ли переводчик при разговоре? smile
Регистрация: 26.08.2010
№4 Написал: Sp1ke Череповец (Сегодня, 21:37) #
  • +2
  •  (2)

Если уважаемому археологу Захи Хавассу какой-нибудь кардиохирург будет рассказывать про подробности удаления сердечной аневризмы, возможно ему тоже этот вопрос будет неинтересен. Тогда хирург тоже сможет назвать археолога идиотом?
Если вам интересна династия Тутанхамона, это не значит, что слушатели обязаны восхищаться вашими познаниями. А Месси культурный человек, если не послал навязчивого археолога со своими тайниками, а вежливо выслушал...


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Пришел, увидел... ужаснулся, ушел и больше не вернулся...
Регистрация: 26.10.2007
№3 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 21:31) #
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да он вообще туда попиарится приехал а этот археолог ему про тутанхамонов втирать начал. археолог сам идиот. месси знать не знает кто этот тутанхамон.
Регистрация: 7.03.2016
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:30) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Видимо он знал, о чем ты ему говорил.
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:23) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Ничего необычного, одному человеку это интересно, а другому абсолютно по барабану.


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