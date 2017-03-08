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Ди Мария остался в запасе "ПСЖ" на матч с "Барселоной"

"ПСЖ" назвал стартовый состав на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны".

"ПСЖ": Трапп, Менье, Маркиньос, Силва, Курзава, Рабьо, Верратти, Матюиди, Моура, Дракслер, Кавани.

Полузащитник Анхель Ди Мария остался на скамейке запасных.
Теги: ПСЖ Барселона
Сегодня, 22:04
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