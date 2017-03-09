Без компромиссов. Дортмунд уничтожил "орлов"

Лига чемпионов



1/8 финала



"Боруссия" - "Бенфика" 4:0 (первый матч 0:1)

"Боруссия" разгромила на своём поле португальскую "Бенфику" и оформила выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов. О том, как Обамеянг исправлялся после неудачной выездной игры против команды из Лиссабона - материалВ первой игре у признанного большинством фаворита не получилось совладать с нервами и воплотить своё преимущество в забитые мячи. "Боруссия" доминировала практически всю встречу, но сетку ворот соперника так и не потревожила. Португальцы же наоборот - сподобились на единственный удар в створ, да только он и оказался результативным. Теперь при своих болельщиках подопечные Тухеля должны были вновь показать свой уровень, но теперь уже с качественным завершением, точно не подобно тому, как распорядился своим главным шансом Обамеянг в первой игре."Боруссия" сразу же прихватила снаряд и начала планировать свои наступления. Планировала не торопясь, основательно так, но издалека, перебрасывая мяч между тремя центральными защитниками. Подступать ближе было тяжело - десять игроков, готовых к обороне, встречали чуть выше центра поля не обещали лёгкой жизни. Но первой же атакой на исходе минут четырёх хозяева как-то легко вспороли португальцев по центру, заработали угловой и открыли счёт со стандарта, - Дембеле сбросил на Обамеянга. Удивительно легко "Бенфика" отдала заработанное в первой игре преимущество, но всё ещё имел все шансы на успех, стоило только забить гол."Шмели" продолжали контролировать ход встречи и охотно двигались вперёд, к воротам противника. Нельзя сказать, что Дортмунд создавал момент за моментом, после забитого мяча их почти не случалось, но всё интересное происходило на половине гостей. "Боруссия" чуть ли не полным составом перебиралась за центральную линию, душила португальцев, перекрывая зоны, и не давала своим оппонентам выходить из обороны. Лишь медленно, долгими перекатами удавалось "орлам" оторваться от собственной штрафной. Только вот в таком случае хозяева успевали чуть присесть, и любая возможная опасность сходила на нет. А быстрая доставка мяча вперёд не получалась совсем. Вместо длинных передач "Бенфика" демонстрировала выносы за боковую. Но благодаря надёжности и спокойствию на финальном рубеже, гости останавливали Дортмунд, немцы, точно в трясине, вязли на подходах к штрафной и не могли своевременно обострять.Впрочем, уже на экваторе тайма "орлы" отодвинули этот жёлто-чёрный пресс подальше и начали здорово отвечать. Стремительно раскачивая защитников "Боруссии", португальцы как раз действовали впереди очень быстро, в отличие от противника, и потому были опаснее в своих атаках.Под конец игроки раскочегарились, как следует разошлись и полетели градом предупреждения. Дембеле, например, и вовсе наиграл на очевидную вторую жёлтую, но по милости фортуны самое страшное футбольное наказание миновало игрока "Боруссии". На ход матча частые остановки не могли не повлиять - падал темп, взрываясь лишь отдельными моментами. Естественности, зрелищности подобная тенденция матчу не добавляла.Второй тайм открылся опаснейшим моментом в исполнении гостей. Пищек крайне неудачно вынес мяч, и только нерасторопность Серви и действия напортачившего защитника спасли "Боруссию" от неминуемого гола. "Шмели" ответили моментально - ударом Обамеянга через себя.Отдохнувшие игроки добавили в активности, темп игры заметно увеличился. Центр преодолевался достаточно быстро, игра сваливалась то к одной штрафной, то к другой. "Бенфика" всё же действовала отчаяннее и бОльшими силами рвалась навстречу голам, но это прямое следствие ценности гостевого мяча. Хозяева всё-таки были вынуждены действовать осторожнее.Итогом этой перестрелки, как и требовала публика, стало взятие ворот игроками "Боруссии". Пищек, начавший этот тайм не лучшим образом, вывел Пулишича на ударную позицию, а тот элегантно перебросил Эдерсона, который на сей раз спасти не мог просто никак.То ли почувствовали уверенность немцы, то ли сдали "орлы", обескураженные такой неудачей, но почти сразу же залетел и третий. Вновь подключился к атаке защитник, на этот раз Шмельцер, последовал прострел, который и замкнул Обамеянг, оформивший дубль. Буквально в пару минут перевернулось всё в Дортмунде, и теперь "Бенфике" следовало забить два. Только вот готовы были они это сделать? После такой пропущенной "двоечки" португальцы потухли и, по взгляду со стороны, на вряд ли бы способны сотворить нечто подобное.После двойного удара Дортмунда игра превратилась в бессмысленный действо, где всё уже решено, но как-то дожить до финального свистка надо. Исключительно с точки зрения результата, конечно, футбольную эстетику никто не отменял. Дело в не том, что "Бенфике" надо было забивать два - разница мячей вполне отыгрываемая, просто у "Бенфики" не было никаких шансов что-то исправить. Хозяева солидно, со вкусом демонстрировали преимущество и играли в своё удовольствие, не позволяя сопернику даже подумать о возможном спасении, а португальцы словно бы смирились с этим. А уж после третьего гола от Обамеянга "орлы" встали насовсем.Единственной каплей дёгтя для хозяев стали повреждения Дембеле и Сократиса. Но, быть может, там ничего серьёзного. В любом случае - свою задачу команда Тухеля на этот вечер выполнила на "отлично".Обамейянг, 6, 65, 88, Пулишич, 63Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Бартра, Шмельцер, Вайгль, Кастро, Дурм, Дембеле, (Кагава, 86), Пулишич, Обамейянг, (Шюррле, 89).Эдерсон, Нелсон Семеду, Луизао, Нильссон-Линделёф, Элизеу, Андре Алмейда, Самарис, (Живкович, 77), Пицци, Серви, (Хименес, 87), Сальвио, (Оливейра, 67), Митроглу.Кастро, 34, Самарис, 36, Дембеле, 40, Пищек, 68.