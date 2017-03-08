Федор Дворников: «Кубань» молодцы!

Форвард «Химок» Федор Дворников после поражения (1:2) от «Кубани» заявил, что его коллективу не хватило желания одержать победу, а также похвалил оборону своей команды.



— У нас много получалось быстрых выходов из обороны в атаку, но не хватало последнего паса. Мы хорошо действовали в обороне, но только до удаления футболиста «Кубани». Потом забили гол и сели в оборону. В итоге получили неудачные два мяча в свои ворота. Возможно, что после забитого нами гола мы расслабились и поэтому проиграли. «Кубань» молодцы, они вырвали победу за счёт своего характера, за счёт желания. Нам же этого, наоборот, не хватило.



Источник: www.rusfootball.info