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Федор Дворников: «Кубань» молодцы!

Форвард «Химок» Федор Дворников после поражения (1:2) от «Кубани» заявил, что его коллективу не хватило желания одержать победу, а также похвалил оборону своей команды.

— У нас много получалось быстрых выходов из обороны в атаку, но не хватало последнего паса. Мы хорошо действовали в обороне, но только до удаления футболиста «Кубани». Потом забили гол и сели в оборону. В итоге получили неудачные два мяча в свои ворота. Возможно, что после забитого нами гола мы расслабились и поэтому проиграли. «Кубань» молодцы, они вырвали победу за счёт своего характера, за счёт желания. Нам же этого, наоборот, не хватило.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Кубань Химки
Сегодня, 22:24
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№1 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
типичный договорняк,команде из середины таблицы уже ничего не нужно
Регистрация: 1.02.2017
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