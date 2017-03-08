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"Депортиво" вырвал ничью в матче с "Бетисом"

В перенесенном матче 21-го тура чемпионата Испании "Депортиво" на своем поле сыграл вничью с "Бетисом" – 1:1.

Чемпионат Испании

21 тур

"Депортиво" - "Бетис" 1:1

Голы: Пиччини, 70, Борхес, 90+3

"Депортиво": Люкс, Луизинью, Аррибас, Сидней (Альбентоса, 67), Хуанфран, Москера, Хиль (Джон, 80), Борхес, Чолак, Файр (Хоселу, 74), Андоне

"Бетис": Адан, Пиччини, Дурмиси, Тошка, Песселья, Манди, Донк (Петрос, 62), Брашанац (Наварро, 86), Пардо (Мартинес, 82), Сьос, Санабрия

Предупреждения: Хиль, 21, Андоне, 33, Донк, 35, Пардо, 40, Сьос, 52, Москера, 86, Адан, 90, Песселья, 90+1, Манди, 90+2, Альбентоса, 90+4, Мартинес, 90+5
Теги: Депортиво Бетис
Вчера, 23:09
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