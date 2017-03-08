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"Фиорентина" согласилась продать Бернардески в "Интер"

"Интер" договорился о переходе форварда "Фиорентины" Федерико Бернардески, сообщает Il Messaggero.

За 23-летнего игрока "нерадзурри" выложат 40 миллионов евро, но клубу еще предстоит договориться с самим футболистом по условиям личного соглашения.
Теги: Фиорентина Интер
Вчера, 23:15
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