"Фиорентина" согласилась продать Бернардески в "Интер"

"Интер" договорился о переходе форварда "Фиорентины" Федерико Бернардески, сообщает Il Messaggero.



За 23-летнего игрока "нерадзурри" выложат 40 миллионов евро, но клубу еще предстоит договориться с самим футболистом по условиям личного соглашения.