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Лионель Месси сравнялся с Криштиану Роналду по количеству голов с пенальти в ЛЧ
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил гол с пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ".
Этот мяч стал для аргентинского форварда 11-м забитым с "точки" в Лиге чемпионов, по этому показателю он сравнялся с нападающим "Реала" Криштиану Роналду, передает Opta.
Этот мяч стал для аргентинского форварда 11-м забитым с "точки" в Лиге чемпионов, по этому показателю он сравнялся с нападающим "Реала" Криштиану Роналду, передает Opta.
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