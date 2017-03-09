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Лионель Месси сравнялся с Криштиану Роналду по количеству голов с пенальти в ЛЧ

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил гол с пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ".

Этот мяч стал для аргентинского форварда 11-м забитым с "точки" в Лиге чемпионов, по этому показателю он сравнялся с нападающим "Реала" Криштиану Роналду, передает Opta.
Теги: Месси
Сегодня, 00:59
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(0)
№3 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:09) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: Сибирячок
Цитата: Antip7
Еще бы. Испания на первом месте по симуляции.

Аргументы, сестра, аргументы где? Кроме тупых инсинуаций.


Не знаю насчет сестры)) Но падают игроки Реала и Барседоны красиво, особенно в штрафной соперника. Сегодня Суарес даже желтую получил. Только арбитр понял, что пора прекращать баловаться и решил поставить все -таки левачок
Регистрация: 29.08.2016
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 01:05) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Antip7
Еще бы. Испания на первом месте по симуляции.

Аргументы, сестра, аргументы где? Кроме тупых инсинуаций.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:02) #
  • 0
  •  (4)

Еще бы. Испания на первом месте по симуляции.
Регистрация: 29.08.2016
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