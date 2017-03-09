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А-А-А-А! Она это сделала! "Барселона" сотворила величайшее спасение

А-А-А-А! Она это сделала! "Барселона" сотворила величайшее спасение"Барселона" стала первой командой в истории Лиги Чемпионов, которая отыгралась со счета 0:4 после первого матча. При этом еще за 2 минуты до конца сегодняшней встречи для прохода дальше ей надо было забить трижды. Rusfootball.info рассказывает о невероятной победе "Барсы" и о невероятном поражении "ПСЖ".









Лига Чемпионов

1/8 финала, ответный матч

"Барселона" – "ПСЖ" 6:1 (первый матч - 0:4)


Голы: Суарес, 3', Курзава (автогол), 40', Месси (с пенальти), 50', Неймар, 88', Неймар (с пенальти), 90', Серхи Роберто, 90+5' - Кавани, 62'


"Барселона": Тер Штеген, Пике, Юмтити, Маскерано, Рафинья (Серхи Роберто, 76'), Алькантара, Бускетс, Ракитич (Андре Гомеш, 84'), Иньеста (Туран, 65'), Месси, Суарес, Неймар

"ПСЖ": Трапп, Менье (Крыховяк, 90+2'), Маркиньос, Силва, Курзава, Рабьо, Верратти, Матюиди, Моура (Ди Мария, 57'), Дракслер (Орье, 75'), Кавани

Предупреждения: Пике, 24', Бускетс, 36', Ракитич, 61', Неймар, 64', Суарес, 67' - Матюиди, 5', Дракслер, 14', Кавани, 43', Верратти, 90+4'

Никогда ранее команде, проигравшей первый матч в плей-офф Лиги Чемпионов со счетом 0:4, не удавалось выйти в следующий раунд. Но, согласитесь, именно от "Барселоны", великой и все еще ужасной для соперников, можно было ждать подобного достижения. После встречи в Париже Луис Энрике не только объявил о своем уходе после сезона, но и сделал важный шаг к попытке добыть путевку в четвертьфинал - изменил игровую схему, сделав ставку на крайне любопытную и атакующую расстановку 3-4-3.

Благодаря этому "Барсе" удалось провести ударный отрезок между двумя матчами с "ПСЖ". "Каталонцы" одержали 4 победы из 4 возможных, а две из них были с таким счетом, который устроил бы их и сегодня - 6:1 и 5:0. Но надо отметить, что "Спортинг" из Хихона и "Сельта" соперники заметно более слабые чем "парижане". Подопечные Эмери ведь тоже не ерундой занимались в своих встречах, а выиграли 3 из них и еще однажды сыграли вничью, продлив свою беспроигрышную серию до 17-ти матчей.

Тем не менее, было понятно, что "ПСЖ" будет играть в очень закрытой манере и вторым номером. С первых секунд отчетливо бросилось в глаза то, насколько близко к своей штрафной находятся все игроки гостей, но эта тактика им не сильно помогла в дебюте встречи. Уже на третьей минуте мяч оказался в воротах "парижан", а разговоры о возможном спасении пошли с удвоенной силой. При этом сам гол получился не столь элегантным, как можно ожидать от "Барсы".

Трапп задержался с выходом и не помешал Суаресу ткнуть мяч головой в направлении ворот. Полет футбольного снаряда прервал Менье, но сделал он это уже за лицевой линией. Арбитр, располагающийся на ней, тут же просигнализировал о голе, и пошла интрига в гору. Правда, после этого эпизода серьезных моментов не было долгое время ни у одной из команд. На поле преобладали желание и эмоции. Ряд желтых карточек как нельзя лучше подтверждает это.

Конечно, "Барса" имела преимущество, но вылилось оно не более чем в дальние удары Неймара и Иньесты. У "ПСЖ" был один неплохой шанс забить важнейший выездной гол, но Кавани не смог пробить расположившегося в ближнем углу Бускетса. Ближе к середине первого тайма показалось, что хозяева начинают нервничать из-за того, что у них не получается развить преимущество, а гости начинают перехватывать инициативу, но это ощущение оказалось более чем обманчивым.

Последние 15 минут перед перерывом стали настоящим адом для "Парижа". "Барселона" постоянно атаковала, забирала все подборы и практически не выпускала соперника с его половины поля. В этой связи даже как-то удивительно, что второй гол в ворота "ПСЖ" получился столь корявым. Маркиньос не смог выбить мяч в простой ситуации, Иньеста пяткой наудачу проткнул его в центр, а бедняга Курзава в порыве бешеной паники вогнал его в свои ворота. 2:0 по итогам первого тайма выглядели очень и очень угрожающими для парижского клуба.

Эмери понимал, что манеру игры своей команды ему надо менять, а потому из раздевалки вышел другой "ПСЖ". На первых же секундах он провел отличную атаку, и лишь Тер Стеген спас "Барсу" от гола. Но не прошло и 3 минут, как хозяева остудили пыл гостей заработанным пенальти. Тома Менье невероятно неудачно упал в своей штрафной и чем-то в районе головы и плеча снес бежавшего к цели Неймара. Главный судья встречи показал, что бразильцу надо подниматься, но вновь в игре слово взял арбитр за воротами, подсказавший своему коллеге о том, что это был чистый фол. Месси не оставил шансов Траппу при реализации пенальти, подняв интригу в матче до запредельного уровня.

Тренер "ПСЖ" грамотно отреагировал на случившееся и продолжил линию по изменению игры своей команды. На этот раз он выпустил своего джокера - Ди Марию. И спустя 5 минут после его выхода на поле "Париж" забил. Сделал это Кавани. Казалось, что шансы "Барсы" сведены к нулю. Теперь ей надо было забить еще три и не пропустить. Выполнить вторую задачу "Барселоне" помогли "парижане", которые не очень активно бежали в атаку и упускали свои моменты, а вот с выполнением первого условия получалось не очень успешно.

За 2 минуты до конца "Барса" проигрывала по сумме двух матчей 3:5, но тут забил Неймар, и забрезжила новая надежда - а вдруг? Но оставалось-то все ничего. А они верили. А они шли вперед и заработали второй пенальти в этой игре. Суареса свалил Маркиньос. Свалил не слишком откровенно, но Айтекин указал на точку. Вместо Месси на этот раз бить пенальти пошел Неймар, и он тоже его забил. 5:5 по сумме двух матчей, но гостевой гол за "ПСЖ". "Барселоне" надо было забивать в добавленные арбитром 5 минут, и она, черт возьми, сделала это!

Я абсолютно не знаю, как можно сейчас - спустя несколько минут после матча - контролировать свои эмоции и писать мысли. "Барселона" пошла в финальный штурм, в штрафную прибежал Тер Штеген и не убегал из нее. Подачи шли одна за другой, и в итоге одна из них привела к тому, что вышедшего на замену незадолго до конца встречи Серхи Роберто оставили одного. Серхи Роберто величайшим движением своей ноги проткнул мяч в сетку и сделал сказку былью - "Барселона" отыгралась со счета 0:4 и вышла в четвертьфинал! Я сочувствую "ПСЖ", сочувствую Эмери, но какая же великая команда эта "Барселона"! Не хочу больше ничего говорить - сегодня случилась великая игра, браво, "Барса"!

Иван Долинин, Rusfootball.info
Теги: Барселона ПСЖ
Сегодня, 00:51
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9
(2)
№9 Написал: Бармэнша Золотой Якорь (Сегодня, 02:28) #
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online

Кабальеро555, как всегда, злоупотребляя своим служебным положением (куда смотрит администрация Русфутбола?), В очередной раз, в наглую
забанил Менакера...И не только его...
Этот Николай (Xedin86) ещё позволяет себе, после бана555, обращаться к забаненному…Иуда он.
Мальчику 31 годик...
Вот на эту тему был рассказ у Легии Портувны, который оперативно удалил Колян555, выписав сразу пять предупреждений, неугодной ему Легии...)))
Вообще, 555, всегда за одно нарушение, давал сразу пять предупреждений.
При чём он это легко успевал за одну минуту...Пять, значит сразу
бан...Администрация в лице Драгунова, делала вид, что не замечает...Это
Николая заводило ещё больше...Но, это уже другой рассказ...


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★★★★★★★★★
Регистрация: 3.04.2012
№8 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 01:32) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
"величайшее движение ноги" (с)
убил))


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№7 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:32) #
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  •  (2)

Цитата: sparwik53
Цитата: Antip7
Запомните этого арбитра. Лучший пенальтист

Скорей всего ты Реальщик, и не тебе говорить про Барсу , как уже Реал тащат в Испании, добавляя столько времени сколько надо до забитого гола, посмотри статистику только последних 5 туров.

Ну это не Испания, это ЛЧ. Такие смешные пенальти ставить.. конечно, тогда бы и Лудогорец в 1/4 попал.
Регистрация: 29.08.2016
№6 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 01:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Antip7
Запомните этого арбитра. Лучший пенальтист

Скорей всего ты Реальщик, и не тебе говорить про Барсу , как уже Реал тащат в Испании, добавляя столько времени сколько надо до забитого гола, посмотри статистику только последних 5 туров.
Регистрация: 20.03.2014
№5 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 01:15) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
нереально это. и я это видел.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№4 Написал: Professor04 СССР (Сегодня, 01:10) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Этот матч на несколько десятков лет войдет в историю, если не Мирового, то Европейского футбола -- точно!!!

innocent


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Болею за ЦСКА с 1975 года!!!
Регистрация: 26.06.2016
№3 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 01:07) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Нужно признаться: Барсе немного тащил судья и тормозил Эмери со своими зачарованными кроликами... wink
- а так, конечно, испанцы - Великая Команда!


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№2 Написал: K I N G Краснодар (Сегодня, 01:04) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Кубань»
Да, я это видел!


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"Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!" (с)
Регистрация: 25.06.2009
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:04) #
  • -5
  •  (11)

Запомните этого арбитра. Лучший пенальтист
Регистрация: 29.08.2016
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