А-А-А-А! Она это сделала! "Барселона" сотворила величайшее спасение



Лига Чемпионов



1/8 финала, ответный матч



"Барселона" – "ПСЖ" 6:1 (первый матч - 0:4) Лига Чемпионов1/8 финала, ответный матч

Голы: Суарес, 3', Курзава (автогол), 40', Месси (с пенальти), 50', Неймар, 88', Неймар (с пенальти), 90', Серхи Роберто, 90+5' - Кавани, 62'

"Барселона" стала первой командой в истории Лиги Чемпионов, которая отыгралась со счета 0:4 после первого матча. При этом еще за 2 минуты до конца сегодняшней встречи для прохода дальше ей надо было забить трижды.рассказывает о невероятной победе "Барсы" и о невероятном поражении "ПСЖ".Тер Штеген, Пике, Юмтити, Маскерано, Рафинья (Серхи Роберто, 76'), Алькантара, Бускетс, Ракитич (Андре Гомеш, 84'), Иньеста (Туран, 65'), Месси, Суарес, НеймарТрапп, Менье (Крыховяк, 90+2'), Маркиньос, Силва, Курзава, Рабьо, Верратти, Матюиди, Моура (Ди Мария, 57'), Дракслер (Орье, 75'), КаваниПике, 24', Бускетс, 36', Ракитич, 61', Неймар, 64', Суарес, 67' - Матюиди, 5', Дракслер, 14', Кавани, 43', Верратти, 90+4'Никогда ранее команде, проигравшей первый матч в плей-офф Лиги Чемпионов со счетом 0:4, не удавалось выйти в следующий раунд. Но, согласитесь, именно от "Барселоны", великой и все еще ужасной для соперников, можно было ждать подобного достижения. После встречи в Париже Луис Энрике не только объявил о своем уходе после сезона, но и сделал важный шаг к попытке добыть путевку в четвертьфинал - изменил игровую схему, сделав ставку на крайне любопытную и атакующую расстановку 3-4-3.Благодаря этому "Барсе" удалось провести ударный отрезок между двумя матчами с "ПСЖ". "Каталонцы" одержали 4 победы из 4 возможных, а две из них были с таким счетом, который устроил бы их и сегодня - 6:1 и 5:0. Но надо отметить, что "Спортинг" из Хихона и "Сельта" соперники заметно более слабые чем "парижане". Подопечные Эмери ведь тоже не ерундой занимались в своих встречах, а выиграли 3 из них и еще однажды сыграли вничью, продлив свою беспроигрышную серию до 17-ти матчей.Тем не менее, было понятно, что "ПСЖ" будет играть в очень закрытой манере и вторым номером. С первых секунд отчетливо бросилось в глаза то, насколько близко к своей штрафной находятся все игроки гостей, но эта тактика им не сильно помогла в дебюте встречи. Уже на третьей минуте мяч оказался в воротах "парижан", а разговоры о возможном спасении пошли с удвоенной силой. При этом сам гол получился не столь элегантным, как можно ожидать от "Барсы".Трапп задержался с выходом и не помешал Суаресу ткнуть мяч головой в направлении ворот. Полет футбольного снаряда прервал Менье, но сделал он это уже за лицевой линией. Арбитр, располагающийся на ней, тут же просигнализировал о голе, и пошла интрига в гору. Правда, после этого эпизода серьезных моментов не было долгое время ни у одной из команд. На поле преобладали желание и эмоции. Ряд желтых карточек как нельзя лучше подтверждает это.Конечно, "Барса" имела преимущество, но вылилось оно не более чем в дальние удары Неймара и Иньесты. У "ПСЖ" был один неплохой шанс забить важнейший выездной гол, но Кавани не смог пробить расположившегося в ближнем углу Бускетса. Ближе к середине первого тайма показалось, что хозяева начинают нервничать из-за того, что у них не получается развить преимущество, а гости начинают перехватывать инициативу, но это ощущение оказалось более чем обманчивым.Последние 15 минут перед перерывом стали настоящим адом для "Парижа". "Барселона" постоянно атаковала, забирала все подборы и практически не выпускала соперника с его половины поля. В этой связи даже как-то удивительно, что второй гол в ворота "ПСЖ" получился столь корявым. Маркиньос не смог выбить мяч в простой ситуации, Иньеста пяткой наудачу проткнул его в центр, а бедняга Курзава в порыве бешеной паники вогнал его в свои ворота. 2:0 по итогам первого тайма выглядели очень и очень угрожающими для парижского клуба.Эмери понимал, что манеру игры своей команды ему надо менять, а потому из раздевалки вышел другой "ПСЖ". На первых же секундах он провел отличную атаку, и лишь Тер Стеген спас "Барсу" от гола. Но не прошло и 3 минут, как хозяева остудили пыл гостей заработанным пенальти. Тома Менье невероятно неудачно упал в своей штрафной и чем-то в районе головы и плеча снес бежавшего к цели Неймара. Главный судья встречи показал, что бразильцу надо подниматься, но вновь в игре слово взял арбитр за воротами, подсказавший своему коллеге о том, что это был чистый фол. Месси не оставил шансов Траппу при реализации пенальти, подняв интригу в матче до запредельного уровня.Тренер "ПСЖ" грамотно отреагировал на случившееся и продолжил линию по изменению игры своей команды. На этот раз он выпустил своего джокера - Ди Марию. И спустя 5 минут после его выхода на поле "Париж" забил. Сделал это Кавани. Казалось, что шансы "Барсы" сведены к нулю. Теперь ей надо было забить еще три и не пропустить. Выполнить вторую задачу "Барселоне" помогли "парижане", которые не очень активно бежали в атаку и упускали свои моменты, а вот с выполнением первого условия получалось не очень успешно.За 2 минуты до конца "Барса" проигрывала по сумме двух матчей 3:5, но тут забил Неймар, и забрезжила новая надежда - а вдруг? Но оставалось-то все ничего. А они верили. А они шли вперед и заработали второй пенальти в этой игре. Суареса свалил Маркиньос. Свалил не слишком откровенно, но Айтекин указал на точку. Вместо Месси на этот раз бить пенальти пошел Неймар, и он тоже его забил. 5:5 по сумме двух матчей, но гостевой гол за "ПСЖ". "Барселоне" надо было забивать в добавленные арбитром 5 минут, и она, черт возьми, сделала это!Я абсолютно не знаю, как можно сейчас - спустя несколько минут после матча - контролировать свои эмоции и писать мысли. "Барселона" пошла в финальный штурм, в штрафную прибежал Тер Штеген и не убегал из нее. Подачи шли одна за другой, и в итоге одна из них привела к тому, что вышедшего на замену незадолго до конца встречи Серхи Роберто оставили одного. Серхи Роберто величайшим движением своей ноги проткнул мяч в сетку и сделал сказку былью - "Барселона" отыгралась со счета 0:4 и вышла в четвертьфинал! Я сочувствую "ПСЖ", сочувствую Эмери, но какая же великая команда эта "Барселона"! Не хочу больше ничего говорить - сегодня случилась великая игра, браво, "Барса"!