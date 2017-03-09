"Манчестер Сити" и "Сток Сити" не смогли забить друг другу

"Манчестер Сити" дома сыграл вничью со "Сток Сити" в матче 27-го тура чемпионата Англии. Подопечные Гвардиолы с 56-ю очками в турнирной таблице делят вторую строчку с "Тоттенхэмом".



Чемпионат Англии. 28 тур



"Манчестер Сити" - "Сток Сити" - 0:0



"Манчестер Сити": Кабальеро, Санья, Клиши, Отаменди, Коларов, Туре (Ихеаначо, 76), Навас (Сильва, 57), Фернандиньо, Брёйне, Зане, Агуэро



"Сток Сити": Грант, Бардсли, Питерс, Шоукросс, Инди, Кэмерон, Аллен (Ванга, 85), Бераино (Уилан, 79), Диуф (Афеллай, 69), Собхи, Уолтерс



Предупреждения: Бардсли, 24, Зане, 54, Уолтерс, 84, Собхи, 90